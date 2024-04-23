Σε Πολωνία και Γερμανία ο Σούνακ με νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για το Κίεβο

Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Την Πολωνία επισκέπτεται σήμερα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ για συνάντηση με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τουσκ, αλλά και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο κ. Σούνακ θα ανακοινώσει πρόσθετο βρετανικό πακέτο στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας ύψους 500 εκ. λιρών, που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πυρομαχικών, οπλισμού αεράμυνας, drone και για μηχανική υποστήριξη.

Θα ανακοινώσει επιπλέον την παροχή του μεγαλύτερου πακέτου βρετανικού εξοπλισμού προς το Κίεβο με στόχο την απόκρουση των ρωσικών δυνάμεων. Αυτό περιλαμβάνει 60 σκάφη, πάνω από 1.600 πυραύλους, πάνω από 400 οχήματα και σχεδόν 4 εκατομμύρια σφαίρες για μικρά όπλα.

Συνολικά πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει παράσχει στο Κίεβο στρατιωτική βοήθεια ύψους 3 δισεκατομμυρίων λιρών.

Στη συνέχεια ο Βρετανός πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.