Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αποφασισμένος και σίγουρος για την έναρξη των πτήσεων που θα μεταφέρουν παράτυπους μετανάστες από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Ρουάντα ώστε να υποβάλλουν εκεί αίτηση ασύλου, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

Η αμφιλεγόμενη πολιτική χαρακτηρίστηκε ξανά από τον κ. Σούνακ ως το καίριο «αποτρεπτικό μέτρο» που θα συμβάλει στην εκπλήρωση μίας εκ των κορυφαίων προτεραιοτήτων που έχει θέσει η κυβέρνησή του, δηλαδή «να σταματήσουν οι λέμβοι» με παράτυπους μετανάστες που διασχίζουν τη Θάλασσα της Μάγχης.

Η υλοποίηση του σχεδίου, ωστόσο, έχει αναβληθεί πολλάκις λόγω νομικών προσφυγών και δικαστικών αποφάσεων, αλλά και λόγω εμποδίων από τη Βουλή των Λόρδων στην έγκριση του υπό εξέταση σχετικού νομοσχεδίου.

Η συνέντευξη Τύπου του κ. Σούνακ έγινε ενόψει της αποψινής νέας συζήτησης και ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο περί Ρουάντας.

Η πλειοψηφία της Βουλής των Λόρδων έχει στείλει ήδη δύο φορές πίσω στη Βουλή των Κοινοτήτων το νομοσχέδιο με προτεινόμενες τροπολογίες που απορρίπτονται από την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Αρκετά πια. Όχι άλλη υπεκφυγή, όχι άλλη καθυστέρηση. Το κοινοβούλιο θα συνεδριάσει απόψε και θα ψηφίσει όσο αργά κι αν πάει. Χωρίς εάν, χωρίς αλλά», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι οι πτήσεις θα ξεκινήσουν «ό,τι και να γίνει».

Διαβεβαίωσε επίσης πως η κυβέρνηση έχει κάνει όλη την απαραίτητη προετοιμασία ώστε οι πρώτες πτήσεις προς την αφρικανική χώρα να αναχωρήσουν σε 10-12 εβδομάδες.

Μεταξύ άλλων είπε πως υπάρχει σε κατάσταση ετοιμότητας αεροδρόμιο και εμπορικές πτήσεις τσάρτερ, αλλά επίσης 25 δικαστικές αίθουσες και 250 δικαστές ώστε να αντιμετωπιστούν «γρήγορα και αποφασιστικά» νέες νομικές προσφυγές κατά της απέλασης στη Ρουάντα.

Με τις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών που θα γίνουν εντός του έτους να δείχνουν το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα να υπολείπεται τουλάχιστον 20 ποσοστιαίων μονάδων των Εργατικών, ο Ρίσι Σούνακ θεωρεί πως η αυστηρή πολιτική επί του μεταναστευτικού και δη η έναρξη πτήσεων προς τη Ρουάντα θα συμβάλλει στην αλλαγή της εικόνας.

Άφησε δε πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε περίπτωση που εμποδίσει την εφαρμογή του μέτρου «απειλώντας την εθνική ασφάλεια».

