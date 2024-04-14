Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την ενεργή συμμετοχή της Βρετανίας στην απόκρουση της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ επιβεβαίωσε ο Ρίσι Σούνακ.

Σε μεσημβρινή δήλωση από την Ντάουνινγκ Στριτ ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε πως μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη «κατέρριψαν αριθμό ιρανικών επιθετικών drone».

Όπως σημείωσε, «χάρη σε μια διεθνή συντονισμένη προσπάθεια, στην οποία το ΗΒ συμμετείχε, σχεδόν όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, σώζοντας ζωές όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και σε γειτονικές χώρες όπως η Ιορδανία».

Πιστεύεται ότι η κατάρριψη των ιρανικών drone από τα βρετανικά αεροσκάφη έγινε πάνω από το Ιράκ και τη Συρία. Τα μαχητικά φέρονται να είχαν αναπτυχθεί σε αυτό το πεδίο ευθύνης ώστε να αντικαταστήσουν αμερικανικά αεροσκάφη που έσπευσαν προς άμυνα του Ισραήλ εγκαταλείποντας τις θέσεις τους στο πλαίσιο της πάγιας Επιχείρησης Shader. Πρόκειται για επιχείρηση αποτροπής της απειλής του ISIS σε Ιράκ και Συρία.

Ο κ. Σούνακ επανέλαβε πως είχε ενισχυθεί ο στόλος των βρετανικών αεροσκαφών στην περιοχή, με τους σχολιαστές να λένε ότι τα πρόσθετα αεροσκάφη είχαν σταλεί στη βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε αναφερθεί η απογείωση τουλάχιστον ενός αεροσκάφους τύπου Voyager των Βρετανών από το Ακρωτήρι, με σκοπό τον εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών. Όπως επισήμαναν στρατιωτικοί σχολιαστές στο Λονδίνο, μετά από τη δήλωση Σούνακ επιβεβαιώνεται πως απογειώθηκαν και αεροσκάφη τύπου Typhoon.

