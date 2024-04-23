Η πρόεδρος της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου προειδοποίησε σήμερα την Ευρώπη ότι η Ρωσία έχει ήδη σχεδιάσει νομοθεσία για να προχωρήσει σε αντίποινα, αν κατασχεθούν από τη Δύση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Αφού ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε στρατεύματα το 2022 στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους απαγόρευσαν τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, μπλοκάροντας περίπου 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη Δύση.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι στις ΗΠΑ θέλουν να κατάσχουν τα περιουσιακά στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσουν για να υποστηριχθεί η Ουκρανία, αν και μερικοί τραπεζίτες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι θα δημιουργηθεί έτσι ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθέτησε το Σάββατο νομοθεσία στην οποία περιλαμβάνεται νομοσχέδιο με πρόβλεψη που επιτρέπει την κατάσχεση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων, αν και η μερίδα του λέοντος αυτών των περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην Ευρώπη.

«Έχουμε κι εμείς μια έτοιμη απάντηση», φέρεται να δήλωσε η Βαλεντίνα Ματβιγιένκο, η πρόεδρος της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. «Έχουμε ένα σχέδιο νόμου, το οποίο είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε αμέσως, σχετικά με μέτρα αντιποίνων».

«Και οι Ευρωπαίοι θα χάσουν περισσότερα από εμάς», τόνισε η Ματβιγιένκο, η οποία είναι μέλος του ισχυρού ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ματβιγιένκο δεν είπε κάτι συγκεκριμένο για το ποια θα είναι η απάντηση για την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που εξακολουθεί να συζητείται στη Δύση.

Μια επιλογή, που συζητείται από τη Δύση, είναι να κατασχεθούν τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς να κατασχεθούν τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει πως οποιαδήποτε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του θα αντέβαινε σε όλες τις αρχές της ελεύθερης αγοράς που διακηρύσσει η Δύση και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στο αμερικανικό δολάριο και το ευρώ, ενώ θα απέτρεπε τις παγκόσμιες επενδύσεις και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη στις δυτικές κεντρικές τράπεζες.

Η Ρωσία έχει επίσης δηλώσει πως θα προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον οποιασδήποτε κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της.

Ο πρόεδρος της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου Βιατσεσλάβ Βολόντιν δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι η Ρωσία έχει λόγους για να κατασχέσει δυτικά περιουσιακά στοιχεία μετά την κίνηση της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Βολόντιν δήλωσε πως από τα 280 δισ. δολάρια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό, μόνο 5 ως 6 δισεκ, δολάρια βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ περίπου 210 δισ. ευρώ βρίσκονται στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

