Η αστυνομία συνέλαβε χθες Δευτέρα δεκάδες ανθρώπους σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πανεπιστήμιο Γέιλ στο Κονέκτικατ και στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) στο Μανχάταν, καθώς η ένταση στα αμερικανικά πανεπιστήμια οξύνεται με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα, με τους διαδηλωτές να δηλώνουν ότι μάχονται για την ελευθερία του λόγου απέναντι στη δεξιά που τους κατηγορεί για αντισημιτισμό.

Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε αφού το πανεπιστήμιο Κολούμπια ακύρωσε τα δια ζώσης μαθήματα χθες Δευτέρα, αντιδρώντας στην εγκατάσταση από διαδηλωτές σκηνών στην πανεπιστημιούπολη στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα.

Διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία γύρω από την πανεπιστημιούπολη του Γέιλ στο Νιού Χέιβεν του Κονέκτικατ, ζητώντας από το πανεπιστήμιο να αποεπενδύσει από κατασκευαστές στρατιωτικών όπλων.

Οι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν περισσότερους από 45 διαδηλωτές, σύμφωνα με το φοιτητικό μέσο ενημέρωσης Yale Daily News.

Στην Νέα Υόρκη η αστυνομία επενέβη εναντίον των φοιτητών του NYU λίγο αφού έπεσε το σκοτάδι και ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές αψηφούσαν επί ώρες τις προειδοποιήσεις του πανεπιστημίου ότι θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις, αν δεν απομακρυνθούν από την πλατεία όπου είχαν συγκεντρωθεί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αστυνομικούς να καταστρέφουν τις σκηνές που είχαν στήσει οι διαδηλωτές, οι οποίοι φώναζαν: “Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα ησυχάσουμε. Αποκαλύψτε, αποεπενδύστε”.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι έγιναν συλλήψεις, αφού το πανεπιστήμιο ζήτησε από τις δυνάμεις της τάξης να απομακρύνουν τους καταληψίες από την πλατεία. Προς το παρόν δεν είναι γνωστός ο αριθμός των συλληφθέντων.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Κολούμπια η πρόεδρος του πανεπιστημίου Νέματ Μινούς Σαφίκ επεσήμανε χθες Δευτέρα ότι αναστέλλονται τα δια ζώσης μαθήματα σε μια προσπάθεια “αποκλιμάκωσης” της κατάστασης και προκειμένου “όλοι μας να έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τα επόμενα βήματα”.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Σαφίκ είχε ζητήσει από την αστυνομία να απομακρύνει τις σκηνές που είχαν στήσει στο γρασίδι έξω από το κεντρικό κτίριο του Κολούμπια διαδηλωτές με αίτημα το πανεπιστήμιο να μην επενδύει σε ισραηλινές εταιρείες.

Περισσότεροι από 100 φοιτητές συνελήφθησαν τότε, ενώ το Κολούμπια έχει αποπέμψει δεκάδες φοιτητές που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

“Θα μείνουμε εδώ μέχρι να μας μιλήσουν και να ακούσουν τα αιτήματά μας”, δήλωσε χθες η Μίμι Ελάιας, μια φοιτήτρια που ήταν μεταξύ των συλληφθέντων και η οποία έχει εκδιωχθεί από το πανεπιστήμιο.

“Το 99% των ανθρώπων εδώ είναι υπέρ της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης”, πρόσθεσε. “Δεν είμαστε υπέρ του αντισημιτισμού, ούτε υπέρ της ισλαμοφοβίας. Θέλουμε την απελευθέρωση όλου του κόσμου”, τόνισε.

Από την πλευρά της η Σαφίκ κατήγγειλε ότι “αυτή την ένταση την εκμεταλλεύθηκαν και την όξυναν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Κολούμπια οι οποίοι ήρθαν στην πανεπιστημιούπολη για να εξυπηρετήσουν προσωπικούς σκοπούς”.

Την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος του πανεπιστημίου κατέθεσε ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπερασπιζόμενη την αντίδραση της διοίκησης στον φερόμενο αντισημιτισμό των διαδηλωτών.

Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, αλλά και ένας Δημοκρατικός γερουσιαστής έχουν ζητήσει την παραίτηση της Σαφίκ.

Απειλές δωρητή

Ο Ρόμπερτ Κραφτ, μεγάλος δωρητής του πανεπιστημίου, εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την ελλιπή προστασία που παρέχει το Κολούμπια στους Εβραίους φοιτητές.

Ο Κραφτ, που είναι Εβραίος, έχει δωρίσει εκατομμύρια δολάρια στο πανεπιστήμιο και απείλησε να διακόψει τη χρηματοδότηση, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του ότι “δεν νιώθω άνετα να στηρίζω το πανεπιστήμιο μέχρι να ληφθούν διορθωτικά μέτρα”.

Περισσότερα από 100 μέλη του προσωπικού του Κολούμπια ενώθηκαν χθες με τους φοιτητές.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, τον οποίο επικρίνουν οι διαδηλωτές επειδή παρέχει χρηματοδότηση και όπλα στο Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή ότι η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα.

«Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει παρενοχλήσεις και εκκλήσεις για την άσκηση βίας εναντίον των Εβραίων», κατήγγειλε ο Μπάιντεν. «Αυτός ο ξεκάθαρος αντισημιτισμός είναι κατακριτέος και επικίνδυνος και δεν έχει απολύτως καμία θέση στα πανεπιστήμια ή οπουδήποτε αλλού στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Οι φοιτητές που οργανώνουν τη διαμαρτυρία στο Κολούμπια επέκριναν την ανακοίνωση του Μπάιντεν, επισημαίνοντας ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες είναι Εβραίοι και καταγγέλλοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί “σε ακραία άτομα που δεν μας εκπροσωπούν”.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε μορφή μίσους ή μισαλλοδοξίας και αντιμετωπίζουμε με προσοχή μη φοιτητές που προσπαθούν να διαταράξουν την αλληλεγγύη που σχηματίζεται μεταξύ των φοιτητών – Παλαιστίνιων, μουσουλμάνων, Αράβων, Εβραίων, μαύρων και φιλοπαλαιστίνιων», υπογράμμισαν στην ανακοίνωσή τους.

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια είναι θέατρα έντασης από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Καταγγέλλοντας περιστατικά αντισημιτισμού Ρεπουμπλικάνοι ασχολήθηκαν το φθινόπωρο με το θέμα καλώντας σε ακρόαση στο Κογκρέσο τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων Πενσιλβάνια, Χάρβαρντ και MIT. Οι δύο πρώτες παραιτήθηκαν ακολούθως.

Η πρύτανης του Κολούμπια, κατά την ακρόασή της την προηγούμενη εβδομάδα στο Κογκρέσο, διαβεβαίωσε ότι “ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στο πανεπιστήμιό μας”, κάτι που όμως δεν εμπόδισε Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς να ζητήσουν την παραίτησή της, κάνοντας λόγο για “αναρχία”.

