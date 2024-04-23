Έναν ακόμη ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας συνέλαβε χθες, Δευτέρα, το βράδυ η γερμανική αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης. Ο ύποπτος εργάζεται μάλιστα ως βοηθός του ευρωβουλευτή της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Μαξιμίλιαν Κρα στις Βρυξέλλες. Η κινεζική πλευρά διέψευσε πάντως τους ισχυρισμούς των γερμανικών αρχών.

Ο 43χρονος Γιαν Γκ. συνελήφθη χθες το βράδυ στην Δρέσδη και θεωρείται ότι κατασκόπευε την δράση των κινεζικών αντιπολιτευτικών κινημάτων για λογαριασμό του Πεκίνου, ενώ μετέφερε στις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες πληροφορίες από τους κύκλους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γιαν Γκ. είχε επίσης προ δεκαετίας προτείνει στις γερμανικές αρχές να συνεργαστεί μαζί τους ως πληροφοριοδότης, αλλά είχε θεωρηθεί αναξιόπιστος και ενδεχομένως διπλός πράκτορας της Κίνας.

Ο συλληφθείς εργάζεται στο γραφείο του ευρωβουλευτή της AfD από το 2019 και τον έχει συνοδεύσει μεταξύ άλλων και σε ταξίδι στην Κίνα. Η Zeit-Online μάλιστα αναφέρει ότι τότε ξεκίνησε και η συνεργασία του με τις κινεζικές αρχές. Σύμφωνα με την BILD, η ομοσπονδιακή εκτελεστική επιτροπή της AfD συνεδρίασε εκτάκτως χθες το βράδυ, προκειμένου να αξιολογήσει το θέμα. «Ο κ. Κρα καθίσταται τώρα πρόβλημα για την AfD», δήλωσε στην εφημερίδα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος.

Η νέα υπόθεση πάντως, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, δεν σχετίζεται με την σύλληψη, επίσης χθες, τριών υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας στο Ντίσελντορφ και στο Μπαντ Χόμπουργκ. Οι τρεις πρώτοι συλληφθέντες θεωρείται ότι ενεργούσαν ως μεσάζοντες προκειμένου να μεταφερθεί υψηλή στρατιωτική τεχνολογία από την Γερμανία στην Κίνα.

Η κινεζική πλευρά διέψευσε σήμερα κάθε διασύνδεση του Πεκίνου με τους συλληφθέντες. «Καλούμε την γερμανική πλευρά να σταματήσει να εκμεταλλεύεται τις κατηγορίες για κατασκοπεία προκειμένου να χειραγωγήσει πολιτικά την εικόνα της Κίνας και να την δυσφημήσει», ανέφερε η κινεζική πρεσβεία στο Βερολίνο.

«Οι τρεις συλλήψεις είναι μόνο η αρχή», αντέτεινε ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) για θέματα ασφάλειας Ρόντεριχ Κιζεβέτερ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στην Γερμανία. Η χώρα, τόνισε, «είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένη έναντι υβριδικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφοριών και είναι, επομένως, ιδιαίτερα ευάλωτη». Το Πεκίνο «έχει ένα αρκετά εύκολο πεδίο στην Γερμανία, λείπει η απαραίτητη αναγνώριση των κινδύνων της συνεργασίας με την Κίνα, κυρίως στις επιχειρήσεις και στην επιστήμη», πρόσθεσε ο κ. Κιζεβέτερ στο Δίκτυο RND.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

