Η Ουκρανία επιτέθηκε σε οκτώ ρωσικές περιφέρειες με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς νωρίς σήμερα, προκαλώντας το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε μια αποθήκη καυσίμων και πλήττοντας τρεις υποσταθμούς ενέργειας, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του Κιέβου.

Η νυχτερινή επίθεση, την οποία επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, πραγματοποιείται εν μέσω μιας ρωσικής εκστρατείας με αεροπορικά πλήγματα εναντίον του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας και σφυροκόπημα πόλεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες εβδομάδες.

Αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση στο πεδίο της μάχης δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία προσπαθεί να βρεί ένα σημείο πίεσης εναντίον του Κρεμλίνου θέτοντας στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές εγκαταστάσεις μέσα στη Ρωσία χρησιμοποιώντας drones.

«Τουλάχιστον τρεις ηλεκτρικοί υποσταθμοί και μια βάση αποθήκευσης καυσίμων χτυπήθηκαν, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές», ανέφερε η ουκρανική πηγή, επικαλούμενη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν φωτιές να μαίνονται σε διάφορες τοποθεσίες.

Η πηγή είπε πως οι εγκαταστάσεις στοχοθετήθηκαν επειδή υποστηρίζουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανική παραγωγή.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι κατέρριψε πάνω από 50 ουκρανικά drones, περιλαμβανομένων 26 στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, δέκα στην Μπριάνσκ, οκτώ στην Κουρσκ, δύο στην Τούλα, καθώς και από ένα στις περιφέρειες Σμολένσκ, Ριαζάν, Καλούγκα και Μόσχα.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και πως ξέσπασε πυρκαγιά σε μία δεξαμενή καυσίμων στη διάρκεια των επιθέσεων.

Ο Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, δήλωσε πως δύο άμαχοι σκοτώθηκαν έπειτα από επίθεση drone.

Αργότερα δήλωσε επίσης πως μία έγκυος και το αγέννητο παιδί της υπέκυψαν στο νοσοκομείο από τραύματα που προκλήθηκαν όταν η Ουκρανία βομβάρδισε το χωριό Νόβαγια Ταβόλζανκα στην περιοχή Σεμπέκινο.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ Ρόμαν Σταροβόιτ ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως το χωριό Τιότκινο, το οποίο βομβαρδίζεται συχνά, δέχθηκε επίθεση με πυρομαχικά διασποράς. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ο κυβερνήτης της δυτικής ρωσικής περιφέρειας Σμολένσκ, ο Βασίλι Ανόχιν, δήλωσε πως ουκρανικό drone επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην περιοχή Καρντίμ, πλήττοντας μια δεξαμενή καυσίμων και λιπαντικών.

Δεν υπάρχουν μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στην περιφέρεια Σμολένσκ.

«Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των δυνάμεων αντιαεροπορικής άμυνας, το αεροσκάφος καταρρίφθηκε. Ωστόσο, λόγω των θραυσμάτων που έπεσαν, ξέσπασε φωτιά σε δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά», ανέφερε στην εφαρμογή Telegram.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές εάν υπάρχουν τραυματίες.

Σχεδόν 26 μήνες μετά την εισβολή του 2022, η Ρωσία προωθείται με αργούς ρυθμούς στην ανατολική Ουκρανία και έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς πόλεων και χωριών πίσω από τις γραμμές του μετώπου.

Μόνο φέτος, η Ουκρανία έχει δεχθεί επίθεση με σχεδόν 1.200 πυραύλους, περισσότερα από 1.500 drones και 8.500 κατευθυνόμενες βόμβες εν μέσω μιας επιβράδυνσης της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας, όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μην μπορώντας να παραγάγει σε σύντομο χρονικό διάστημα πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και με περιορισμένη πρόσβαση σε εκείνα που κατασκευάζουν οι σύμμαχοί του στη Δύση, το Κίεβο έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη drones μεγάλου βεληνεκούς για να αντικρούσει τις επιθέσεις. Η Ρωσία διαθέτει ένα επεκτεινόμενο οπλοστάσιο πυραύλων και drones.

Η χθεσινοβραδινή επίθεση ήταν μια κοινή επιχείρηση που διεξήγαγαν η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU, η υπηρεσία πληροφοριών του στρατού GUR και οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, δήλωσε η πηγή την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

