Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε πως συζήτησε τη "σοβαρή κατάσταση" στη Γάζα και το πώς μπορεί να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκούμενο από το Ισραήλ θύλακα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι σε συνάντηση που είχαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

"Συζητήσαμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, και τι μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα για μία λύση δύο κρατών", είπε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σούκρι.

Όπως εξάλλου μεταδίδει το Reuters από το Κάιρο, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών κάλεσε το Ιράν και το Ισραήλ να δείξουν αυτοσυγκράτηση εν μέσω υψηλών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Σάμεχ Σούκρι είπε επίσης ότι η Αίγυπτος θα υποδεχθεί τουρκική αντιπροσωπεία η οποία θα προετοιμάσει μια επίσκεψη του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι στην Τουρκία στο εγγύς μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.