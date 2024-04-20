Οι Ισραηλινές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με Παλαιστίνιους μαχητές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σήμερα, δεύτερη ημέρα μιας επιδρομής που έχει προκαλέσει μέχρι τώρα τον θάνατο πέντε ανθρώπων, σύμφωνα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ένας από τους νεκρούς ήταν ένα παιδί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας ακόμα 16χρονος μαθητής σκοτώθηκε από τα ισραηλινά πυρά.

Από την πλευρά τους, οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν το Σάββατο ότι σκότωσαν 10 «τρομοκράτες» στη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιχείρησης που ξεκίνησε χθες Παρασκευή, στην περιοχή Νουρ Σαμς, έναν προσφυγικό καταυλισμό στην πόλη Τουλκάρεμ, στα βόρεια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Η οργάνωση Ταξιαρχίες Τούλκαρεμ, που περιλαμβάνουν στις τάξεις τους μαχητές από πολλές παλαιστινιακές παρατάξεις, ανέφεραν πως οι μαχητές τους εξακολουθούσαν να ανταλλάσσουν πυρά με τις ισραηλινές δυνάμεις σήμερα. Τουλάχιστον τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) θεάθηκαν να πετούν πάνω από τη Νουρ Σαμς, όπου οχήματα του ισραηλινού στρατού είχαν συγκεντρωθεί και ακούγονταν πυρά.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα τον Οκτώβριο με συχνές ισραηλινές επιδρομές, επιθέσεις Παλαιστινίων στον δρόμο και επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά.

Η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας είναι από τις περιοχές που οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να περιλάβουν σε ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ κατέρρευσαν πριν από δέκα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.