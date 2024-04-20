Ιράκ: Έκρηξη σε στρατιωτική βάση της φιλοϊρανικής οργάνωσης Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης

Οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) του Ιράκ, μια ισχυρή πολιτοφυλακή που συνδέεται με το Ιράν, δήλωσαν πως η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε διοικητήριό τους στη στρατιωτική βάση Κάλσο ήταν το αποτέλεσμα μιας επίθεσης.
Νωρίτερα ανακοίνωση που εξέδωσε ο ιρακινός στρατός ανέφερε πως ένα μέλος των ΔΛΚ σκοτώθηκε και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε διοικητήριο στη στρατιωτική βάση Κάλσο, 50 χιλιόμετρα νότια της Βαγδάτης.
Δεν εντοπίστηκαν drones ή μαχητικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της περιοχής πριν ή κατά την έκρηξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.
Ωστόσο, ιρακινή πηγή ασφαλείας δήλωσε προηγουμένως πως η βάση χτυπήθηκε από πυραύλους ή drones.
🇮🇶 Iraq's Popular Mobilization Forces (PMF) say their command post at the Kalso military base, about 50 kilometers south of Baghdad, was hit by a massive explosion last night.— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 20, 2024
One fighter was killed and six were wounded.
-> Israel or USA? pic.twitter.com/EUeGXmG19X
Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις που στεγάζουν ταξιαρχίες των ΔΛΚ και ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, ανέφερε σε τηλεοπτικές δηλώσεις ο επικεφαλής της επιτροπής ασφαλείας της επαρχίας Μπαμπίλ, όπου βρίσκεται η στρατιωτική βάση, Μουχάνεντ αλ-Ενάζι.
«Η φωτιά κατασβέστηκε. Έρευνα είναι σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστεί αν η επίθεση διενεργήθηκε από drones ή πυραύλους και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Φιλοϊρανική πολιτοφυλακή κατηγόρησε το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Μπαμπίλ.
Η αυτοαποκαλούμενη Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέφερε ότι εξαπέλυσε drones σε «ζωτικής σημασίας στόχο» στο παράκτια πόλη του νότιου Ισραήλ, Εϊλάτ, ως απάντηση στην επίθεση.
Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε την ανακοίνωση.
Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ είναι μια οργάνωση - ομπρέλα φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών που επιχειρούν από κοινού υπό αυτήν τη γενική επωνυμία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο πέρυσι.
Η οργάνωση έχει πει επίσης κατ' επανάληψη στο παρελθόν ότι είχε πλήξει βάσεις των ΗΠΑ μέσα στο Ιράκ και στη Συρία με drones και πυραύλους.
