Ουκρανία: Σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια από drone Ρώσος πολεμικός ανταποκριτής

Ο Ρώσος πολεμικός ανταποκριτής Σεμιόν Ερέμιν, που εργαζόταν για τη ρωσική εφημερίδα Izvestia, σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε ουκρανική επίθεση με drone στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την ίδια την εφημερίδα.

Όπως ανέφερε η ρωσική εφημερίδα, ο 42χρονος Ερέμιν τραυματίστηκε θανάσιμα όταν έγινε επίθεση με ουκρανικό drone ενώ εκείνος επέστρεφε από ταξίδι σε ρωσική μονάδα στην περιοχή της Ζαπορίζια.

«Ο πολεμικός ανταποκριτής της Izvestia Σεμιόν Ερέμιν σκοτώθηκε στις 19 Απριλίου κατά τη διάρκεια επίθεσης με ουκρανικά drones στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια όπου είχε πάει για ρεπορτάζ», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Ο Ερέμιν είχε καλύψει για λογαριασμό της Izvestia ορισμένες από τις πιο αιματηρές μάχες στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας στους 25 μήνες του πολέμου. Μεταξύ αυτών, η μάχη για την κατάληψη της Μαριούπολης, η οποία πολιορκήθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα επί σχεδόν τρεις μήνες το 2022.

Τουλάχιστον 15 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο που ξέσπασε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, μια μη κυβερνητική οργάνωση που προωθεί την ελευθερία του Τύπου σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

