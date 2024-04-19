Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν την περασμένη νύκτα στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών.

Στη συνοικία Σινελνικοβέ «περισσότερα από δέκα σπίτια υπέστησαν ζημιές» και «έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά έξι και οκτώ ετών», έγραψε ο υπουργός Ίγκορ Κλιμένκο στο Telegram.

Στην πόλη Ντνίπρο, πρωτεύουσα της επαρχίας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκαέξι άλλοι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο ίδιος.

‼️ UPD: Devastating Russian attack on Dnipro kills two, injures 20.



Six more dead as a result of the attack on the Dnipropetrovsk region, including a 6-year-old and an 8-year-old. Two were injured in the region as well, per State Emergency Service. https://t.co/yYPFTlFQqQ pic.twitter.com/9HF1KhoB7C — UNITED24 Media (@United24media) April 19, 2024

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι από τη ρωσική επίθεση υπέστησαν ζημιές ένα κτίριο κατοικιών και ένας σταθμό τρένου στη Ντνίπρο, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του προς τη Δύση να προσφέρει στο Κίεβο επιπλέον μέσα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για την τρομοκρατία της και κάθε πύραυλος, κάθε (drone) Shahed πρέπει να καταρριφθεί», υπογράμμισε ο Ζελένσκι. «Ο κόσμος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό και οι εταίροι μας διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες», σημείωσε.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε ότι η Ρωσία στοχοθέτησε σκοπίμως τις υποδομές της στην περιοχή, τραυματίζοντας εργαζόμενούς της. Η εταιρεία έκλεισε τον σταθμό στη Ντνίπρο και ζήτησε από τα τρένα που περνούν από την πόλη να αλλάξουν πορεία.

Dnipro: Russian terrorists launched a massive missile attack on railway infrastructure. Square near the railway station was hit. At least eight people killed, including one child, in Dnipro oblast. After a delay, train services now resumed pic.twitter.com/UfOxjlKIBM — Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 19, 2024

Στο μεταξύ ο στρατός της Ουκρανίας επεσήμανε ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-22.

«Για πρώτη φορά μονάδες αντιαεροπορικών πυραύλων της Πολεμικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με την Αμυντική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας, κατέστρεψαν ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς Tu-22M3, το οποίο φέρει πυραύλους κρουζ Kh-22 τους οποίους χρησιμοποιούν οι Ρώσοι τρομοκράτες για να επιτίθενται στις ειρηνικές ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας Μικόλα Ολεστσούκ σε ανάρτησή του στο Telegram.

