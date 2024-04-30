Επέστρεψε σήμερα Τετάρτη, στις επίσημες υποχρεώσεις του ο βασιλιάς Κάρολος, κάνοντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε αντικαρκινικό νοσοκομείο.

Ο 75χρονος βασιλιάς, ο οποίος υποβλήθηκε το περασμένο διάστημα και ο ίδιος σε αντικαρκινικές θεραπείες, συναντήθηκε με ασθενείς και προσωπικό του κέντρου, ενώ συνοδευόταν από την βασίλισσα Καμίλα.

Το Παλάτι ανακοίνωσε επίσης ότι, στα τέλη Ιουνίου, ο Κάρολος και η σύζυγός του θα φιλοξενήσουν επίσημη επίσκεψη του Ιάπωνα αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της συζύγου του αυτοκράτειρας Μασάκο .

Αν και το πρόγραμμά του θα είναι προσεκτικά διαμορφωμένο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία του, ο Κάρολος ενδέχεται να παρευρεθεί σε ορισμένες ετήσιες εκδηλώσεις όπως η στρατιωτική παρέλαση «Trooping the Colour» τον Ιούνιο, καθώς και εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 80ης επετείου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου D-Day, επίσης τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

