Νεκρός είναι και επίσημα ο Εμπραίμ Ραΐσι, όπως επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχσέν Μανσούρι με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Στον Αλλάχ ανήκουμε και σε Αυτόν θα επιστρέψουμε…» γράφει χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του προέδρου του Ιράν

Νεκρός είναι και ο υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, όπως επίσης και όλοι όσοι επέβαιναν στο ελικόπτερο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο του Ιράν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από βίντεο από το εσωτερικό του ελικοπτέρου πριν από τη συντριβή του που δείχνει τον Πρόεδρο Εμπαραίμ Ραισί με τον υπουργό Εξωτερικών.

Δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη» ότι υπάρχουν επιζώντες στον τόπο της συντριβής του ελικοπτέρου Bell 212 μετέδωσε επίσης η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας ενώ τα λοιπά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ο 63χρονος πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εμπραχίμ Ραϊσί, που εξελέγη το 2021, ο 60χρονος υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν, που ανέλαβε το αξίωμα επίσης το 2021, και άλλοι αξιωματούχοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη χθες Κυριακή σε ορεινή περιοχή υπό πολύ κακές καιρικές συνθήκες είναι όλοι νεκροί.

Συντρίμμια του ελικοπτέρου όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα

Another picture showing what’s left of president Raisi’s helicopter after it crashed into the mountain. https://t.co/wRHbXrjqOY pic.twitter.com/TwJ5ODXsky — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) May 20, 2024

Την είδηση πως δεν υπάρχει ένδειξη ζωής επιβεβαίωσε νωρίτερα και ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου Πιρχουσέιν Κουλιβάντ μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση, λέγοντας ότι δεν εντοπίστηκε καμιά ένδειξη ζωής στον τόπο όπου συνετρίβη χθες Κυριακή, εν μέσω πυκνής ομίχλης σε ορεινή περιοχή το ελικόπτερο.

Το πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι «όλοι» οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο «έγιναν μάρτυρες».

Το ελικόπτερο συνετρίβη χθες σε ορεινή περιοχή του Ιράν κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν εν μέσω πυκνής ομίχλης. Από χθες που έγινε γνωστή η είδηση για το ελικόπτερο οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο, νωρίτερα αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης επιβεβαίωσε ότι τουρκικό drone που συμμετείχε στις έρευνες, εντόπισε με θερμική κάμερα "πηγή θερμότητας και υπήρχαν υποψίες πως επρόκειτο για τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

#BREAKING #Iran - More footage coming from the area where the #helicopter carrying #Iranian President Raisi crashed, where there is dense fog and it's almost dark. #Rescue teams say they are close to locate the #crash site. pic.twitter.com/2bDRtnflcx — 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@Anatolia_Today) May 19, 2024

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου αυτή την ώρα ομάδες έρευνας και διάσωσης πλησιάζουν τον τόπο της συντριβής.

Εξαιρετικά δύσκολες οι έρευνες

Οι προσπάθειες διάσωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες καθώς στην περιοχή που είναι εξαιρετικά δύσβατη, επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες με πυκνή ομίχλη.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή... ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα», μετέδωσε τοπικός ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Ραϊσί είχε μεταβεί χθες στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσει το φράγμα Κιζ-Καλεσί, το μεγαλύτερο κοινό έργο ύδρευσης μεταξύ του Iράν και του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Press TV.

Το χρονικό της συντριβής

Το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου Ραΐσι επέστρεφε από το Αζερμπαϊτζάν όταν οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι πραγματοποίησε «ανώμαλη προσγείωση».

Ούτε το IRNA ούτε η κρατική τηλεόραση έδωσαν πληροφορίες για την κατάσταση του Ραΐσι τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση διέκοψε το πρόγραμμά της και άρχισε να μεταδίδει προσευχές ενώ οι αρχές της χώρας κάλεσαν τους πολίτες να προσευχηθούν. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε αργότερα εικόνες των πιστών να προσεύχονται στο Ιερό Ιμάμ Ρεζά στην πόλη Μασχάντ, έναν από τους ιερότερους τόπους του σιιτικού Ισλάμ, καθώς και στο Κομ και σε άλλες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

«Ο αξιότιμος πρόεδρος και άλλοι αξιωματούχοι επέστρεφαν με ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων αναγκάστηκε να κάνει «ανώμαλη προσγείωση» λόγω της κακοκαιρίας και της ομίχλης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχίντι σε σχόλια που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση. «Διάφορες ομάδες διάσωσης βρίσκονται καθ' οδόν προς την περιοχή, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και της ομίχλης μπορεί να χρειαστεί χρόνος για να φτάσουν στο ελικόπτερο».

Pilgrims at the Imam Reza shrine pray for Iran's president and his companions' well-being following reports of a helicopter crash. '#CHANNEL8 pic.twitter.com/ubS8V6OBmi — Channel 8 English (@Channel8English) May 19, 2024

Στον επίσημο λογαριασμό του Ιρανού προέδρου στο Instagram αναρτήθηκε μήνυμα που αναφέρει «Προσευχηθείτε για μένα».

Μετά την είδηση πως το ελικόπτερο συνετρίβη αρκετές χώρες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στο Ιράν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σιά αλ-Σουντάνι του Ιράκ έδωσε εντολή στο υπουργείο Εσωτερικών της χώρας του και στις αρμόδιες υπηρεσίες να προσφερθούν βοήθεια στην αναζήτηση του αγνοούμενου ελικοπτέρου, σύμφωνα με τον Μπασέμ αλ-Αουάντι, εκπρόσωπο της ιρακινής κυβέρνησης.

Η εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι έστειλε 32 διασώστες και έξι οχήματα για να βοηθήσουν στην έρευνα, αν και δεν διευκρίνισε τα είδη των οχημάτων. Το Ιράν, ανέφερε η υπηρεσία, είχε ζητήσει ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης με δυνατότητες νυχτερινής όρασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό της σύστημα Copernicus για να προσφέρει υπηρεσίες χαρτογράφησης έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους Ιρανούς αξιωματούχους να αποκτήσουν καλύτερη ορατότητα της περιοχής όπου πιστεύεται ότι συνετρίβη το ελικόπτερο, σύμφωνα με τον επικεφαλής διαχείρισης κρίσεων Janez Lenarcic. Είπε ότι η ΕΕ το έκανε μετά από αίτημα για βοήθεια από το Ιράν.

Και το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας - ένας περιφερειακός αντίπαλος που αποκατέστησε τις σχέσεις με το Ιράν πέρυσι μετά από μια επταετή περίοδο εντάσεων - είπε ότι το βασίλειο «στέκεται δίπλα στην αδελφή ιρανική Ισλαμική Δημοκρατία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και ήταν έτοιμο να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια που οι ιρανικές αρχές χρειάζονται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.