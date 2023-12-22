Μια εθνική τραγωδία βιώνει η Τσεχία, ένα 24ωρο μετά την επίθεση του 24χρονου Νταβίντ Κόζακ στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, ο οποίος σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 25, πριν αυτοκτονήσει. Τα κίνητρά του παραμένουν ακόμα άγνωστα, αν και ο ίδιος είχε προετοιμάσει καλά την επίθεσή του, όπως προδίδουν τα μηνύματά του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ως επιμελή μαθητή και ιδιαιτέρα εσωστρεφή περιγράφουν τα τοπικά μέσα τον 24χρονο ένοπλο που αιματοκύλισε την Πράγα. Είχε προαναγγείλει ότι θα αυτοκτονήσει, με τις αρχές να τον αναζητούν σε άλλο κτίριο του πανεπιστημίου. Από τις έρευνες των αρχών αποκαλύπτεται, επίσης, ότι πριν το μακελειό στο πανεπιστήμιο του Καρόλου είχε σκοτώσει τον πατέρα του, ενώ οι αρχές ερευνούν τώρα την εμπλοκή του και σε δύο ακόμα δολοφονίες, ενός 32χρονου πατέρα και της δύο μηνών κόρη του, με το όπλο που βρέθηκε στο σπίτι του Κόζακ να ταιριάζει με τις σφαίρες που βρέθηκαν στις δύο σορούς.



Βυθισμένη στο πένθος παραμένει η Τσεχία με τις σκηνές πανικού, τρόμου και απελπισίας να στοιχειώνουν ακόμη την καρδιά της Πράγας ενόσω οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τα κίνητρα του μόλις 24 ετών μεταπτυχιακού φοιτητή Ιστορίας. Ώρα με την ώρα ολοένα και περισσότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας με την αστυνομία πριν από λίγο να ανακοινώνει ότι το αιματηρό αμόκ του 24χρονου είχε τελικά αρχίσει μία εβδομάδα πριν όταν εκείνος άνοιξε πυρ και σκότωσε έναν 32χρονο και την μόλις δύο μηνών κόρη του σε δάσος κοντά στο χωριό του, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την τσεχική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τη βαλλιστική, οι σφαίρες δίπλα στις σορούς ανήκαν σε όπλο που βρέθηκε στο σπίτι του δράστη. Τα κίνητρα του Κόζακ παραμένουν άγνωστα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να κάνει λόγο για προσωπικά προβλήματα, για κατάθλιψη και απογοήτευση.

Ο 24χρονος μιμήθηκε άλλες επιθέσεις όπως εκείνη της 14χρονης Αλίνα Αφανασκίνα στο Μπριάνσκ της Ρωσίας και οι αρχές τώρα παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανούς δικούς του μιμητές.

Οι μαρτυρίες που περιγράφουν τον τρόμο, την απόγνωση και τον πανικό διαδέχονται η μία την άλλη με τις Αρχές της Τσεχίας να μην έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων αλλά με το Τμήμα Μουσικολογίας να ανακοινώνει ότι ανάμεσα στους νεκρούς της φονικότερης μαζικής επίθεσης στη χώρα είναι η καθηγήτρια και επικεφαλής του, Λένα Χλαβκόβα, μητέρα δύο ανήλικων αγοριών.

Aπό πλευράς τους, οι τσεχικές αρχές διερευνούν τα κίνητρα που ώθησαν το δράστη στη φονική επίθεση.

Λίγες μόνο ώρες μετά την τραγωδία, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ένας άγνωστος επικοινώνησε με την αστυνομία με απειλή ότι εμπνεύστηκε από τον Κόζακ και σκόπευε να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει. Σύντομα όμως ανακαλύφθηκε και συνελήφθη.

