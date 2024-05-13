Ζόραν Ζάεφ: Η νέα ηγεσία να σεβαστεί το Σύνταγμα και τη Συμφωνία των Πρεσπών

Την αντίθεσή του απέναντι στη στάση της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, και στην αναφορά της στη χώρα ως «Μακεδονία» και όχι με τη συνταγματική της ονομασία εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, καλώντας την να σεβαστεί το Σύνταγμα και τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας σε συνέντευξή του έκανε λόγο για νομικές ευθύνες που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις συνέπειες των οποίων θα πληρώσουν οι πολίτες της χώρας.

«Η ευθύνη δεν είναι μόνο πολιτική, αλλά και νομική. Και οι συνέπειες είναι εχθρότητα δεκαετιών με γειτονικές χώρες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΟΗΕ. Όλα αυτά θα έχουν εκτεταμένες συνέπειες για την καθημερινή ζωή και το γενικό επίπεδο των Μακεδόνων και άλλων εθνοτικών κοινοτήτων στη Βόρεια Μακεδονία» είπε ο Ζάεφ.

Ακολούθως τόνισε ότι «τους απευθύνω έκκληση να απομακρυνθούν από τον κομματικό μανδύα και να συνειδητοποιήσουν το συντομότερο δυνατό ότι πλέον φέρουν ευθύνη για το κράτος και τους πολίτες. Η κυβέρνηση σέβεται το Σύνταγμα, τις διεθνείς συμφωνίες και τους νόμους ως παράδειγμα για ολόκληρο το έθνος και τα σέβεται πλήρως ή ως κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για να τα ακυρώσει ή να τα αλλάξει. »

Αναφερθείς σε πρότερες δηλώσεις τις νέας ηγεσίας, ο πρωην πρωθυπουργός σημείωσε ότι «άλλωστε, ο Μιτσκοσκι και η πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα επανέλαβαν πολλές φορές ότι δεν σκοπεύουν να ακυρώσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, παρόλο που δεν συμφωνούν με αυτήν. Ως εκ τούτου, ως κάτοχοι των ανώτατων κρατικών αξιωμάτων, θα πρέπει να σέβονται το Σύνταγμα, τη διεθνή Συμφωνία των Πρεσπών και τους νόμους. Θα πρέπει να προσβλέπουν στο μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας και του μακεδονικού λαού».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.