Η Ανδριάνα Παναγιώτου μπορεί να έκανε σήμερα την καλύτερη εμφάνισή της σε αυτή τη δεύτερη είσοδο στο My Style Rocks ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την παραμονή της σε αυτό. Η Νικολίνα ήταν εκείνη που κέρδισε τις εντυπώσεις με πολύ υψηλές βαθμολογίες και δύο «5» από την κριτική επιτροπή!

Το θέμα του Gala δυσκόλεψε αρκετά τις διαγωνιζόμενες οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν κατάφεραν τα outfit που επέλεξαν να παρουσιάσουν να είναι τόσο iconic όσο ήταν το ζητούμενο.

Η Νικολίνα είναι η νικήτρια της εβδομάδας:

Η συγκίνηση του Λάκη Γαβαλά στην εμφάνιση της Νικολίνας ήταν έκδηλη με τον ίδιο να αναφέρει πως αν ήταν γονιός θα ήθελε να έχει ένα τέτοιο παιδί!

Η συγκίνηση του Λάκη Γαβαλά για τη Νικολίνα:

Η εμφάνιση της Ιωάννας πήρε την έγκριση της πλειοψηφίας των διαγωνιζόμενων ενώ ο χορός της απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα!

Ο χορός της Ιωάννας:

Η Ζέτα για τις ανάγκες του concept της έγινε τραγουδίστρια όμως αντί για Dua Lipa που ήταν η διασημότητα που επέλεξε, τραγούδησε και χόρεψε το αγαπημένο της τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου!

Το τραγούδι της Ζέτας:

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων νικήτρια αναδείχθηκε η Νικολίνα ενώ στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν η Δήμητρα, η Νατάσα και η Ανδριάνα. Οι ψήφοι των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων μοιράστηκαν ανάμεσα στη Νατάσα και τη Δήμητρα. Η ισοψηφία έφερε τις τρεις υποψήφιες μπροστά στην κριτική επιτροπή η οποία ομόφωνα αποφάσισε να παραμείνει στο διαγωνισμό η Δήμητρα. Στη συνέχεια οι κριτές έδωσαν τη δεύτερη ευκαιρία στη Νατάσα με την Ανδριάνα να κλείνει τον κύκλο της στο My Style Rocks.

Οι τρεις υποψήφιες προς αποχώρηση:

Η Ανδριάνα αποχωρεί από το My Style Rocks:

