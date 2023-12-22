Λευκός Οίκος: Οι επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων

Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν παρακολουθούν στενά τις επιθέσεις των Υεμενιτών ανταρτών Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά δεν αναμένουν ότι η εκτροπή των εμπορικών πλοίων από τη Διώρυγα του Σουέζ θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ενόψει των εορτών, ανέφερε σήμερα η κορυφαία οικονομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Η Λαέλ Μπρέιναρντ, η διευθύντρια του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας του Λευκού Οίκου είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η αμερικανική οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική και ο πληθωρισμός μειώθηκε γρηγορότερα και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Η ανάπτυξη επίσης παραμένει ισχυρή.

Η Μπρέιναρντ σημείωσε πάντως ότι η κυβέρνηση γνωρίζει και παρακολουθεί τους κινδύνους και τα γεωπολιτικά ζητήματα, όπως τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία που απειλεί να διαταράξει τις αγορές σιτηρών, αλλά και την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

