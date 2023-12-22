Στην Αλβανία, σύμφωνα με το ανεξάρτητο βαλκανικό ερευνητικό δίκτυο BIRN, διαμένουν 19.000 Ιταλοί συνταξιούχοι. Ο αριθμός αυτός, παρατηρεί το BIRN, είναι πολύ μεγαλύτερος αν προστεθούν και οι Ιταλοί επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και εκείνοι που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς στη χώρα.

Οι Ιταλοί συνταξιούχοι επιλέγουν να κατοικήσουν κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές όπως το Δυρράχιο, την Αυλώνα, τη Σκόδρα, τους Αγίους Σαράντα και την πρωτεύουσα τα Τίρανα. Στο Δυρράχιο οι 4 χιλιάδες Ιταλοί, έχουν το δικό τους καθολικό ναό που λειτουργεί στα ιταλικά. Διαθέτουν πλέον και δική τους θέση στα νεκροταφεία των πόλεων όπου διαμένουν. Επίσης φροντίζουν να θέσουν σε λειτουργία όλες τις ιταλικές υποδομές πριν από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νιώθουν πλήρως ενταγμένοι στην τοπική αλβανική κοινωνία και πολλοί Ιταλοί καλλιτέχνες δίνουν ζωντάνια στην πολιτιστική κίνηση των αλβανικών πόλεων.

Για το επίπεδο ένταξής του στην αλβανική κοινωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα η απάντηση του Ιταλού Geatano Castellon, ο οποίος θεωρείται ο κοσμήτορας των Ιταλών του Δυρραχίου, στο ερώτημα γιατί δεν ομιλεί τα αλβανικά. «Δεν χρειάζεται, απάντησε, διότι μόλις εγώ μιλάω αλβανικά στους Αλβανούς, αυτοί μου απαντούν ιταλικά».

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των Ιταλών συνταξιούχων με διαμονή στην Αλβανία έχει αυξηθεί αισθητά. Για το φαινόμενο αύξησής τους στην Αλβανία, οι Ιταλοί συνταξιούχοι επικαλούνται τη διμερή συμφωνία, Ιταλίας-Αλβανίας που απαλλάσσει από την φορολόγηση τις συντάξεις των Ιταλών με διαμονή στην Αλβανία. Η Αλβανία είναι πλέον η μόνη χώρα που διατηρεί μια τέτοια συμφωνία, όταν χώρες όπως η Πορτογαλία, η Βουλγαρία είτε η Τυνησία έχουν καταργήσει παρόμοιες συμφωνίες, αναφέρουν εκπρόσωποι των Ιταλών συνταξιούχων στην Αλβανία στο BIRN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

