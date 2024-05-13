«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, το εργαλείο το οποίο προωθεί τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουμε υλοποιήσει και η οποία θα εφαρμοστεί στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας μέσα στο προσεχές διάστημα». Αυτό δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 13/5, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΕΒΕΑ).

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους» σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου «προκειμένου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός υγιούς και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις της χώρας».

Όπως ανέφερε η υπουργός, «με την καταγραφή του ωραρίου εργασίας με ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται δίκαια, ενώ περιορίζονται τα φαινόμενα για αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργασία και εισφοροδιαφυγή».

Μάλιστα, παρουσιάζοντας στοιχεία από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους όπου εφαρμόζεται, δηλαδή σε σούπερ μάρκετ, τράπεζες, εταιρίες security και ΔΕΚΟ, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε πως περισσότεροι από 3.500 εργαζόμενοι από 250 επιχειρήσεις έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα τους, επειδή εντοπίστηκαν από τον ηλεκτρονικό έλεγχο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. «Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, εξασφαλίζουμε την προστασία των εργαζομένων και των συνεπών επιχειρήσεων», υπογράμμισε η υπουργός.

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στην απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2024 η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, αλλά και στις λαϊκές αγορές. Όπως είπε, η απόφαση αυτή πάρθηκε, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα αιτήματα της αγοράς από τους κλάδους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. «Πλέον, έχουν τον απαιτούμενο χρόνο, για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σύνθετου αυτού και πολυεπίπεδου έργου και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να συγχρονιστούν με το νέο Πληροφοριακό Σύστημα 'ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ', που θα λειτουργήσει από την 1η Ιουλίου» συμπλήρωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υπουργός Εργασίας προσέθεσε: «Είμαστε αισιόδοξοι πως μέσα στους επόμενους δύο μήνες, σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του 'ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ', θα έχουμε επιλύσει τα περισσότερα προβλήματα που μας έχουν επισημανθεί, καθώς θα είναι δυνατή και η απολογιστική καταχώριση στο σύστημα τυχόν τροποποιήσεων του ωραρίου και των υπερωριών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

