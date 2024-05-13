Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ο Ερντογάν συνέχισε σήμερα ακάθεκτος τις προκλήσεις του, επιβεβαιώνοντας ότι ο όποιος διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες.

Για εμάς η συνθήκη της Λωζάννης είναι γραμμένη σε πέτρα και η μόνη πραγματικότητα στην Κύπρο είναι η κατοχή και βάρβαρη εισβολή του "Αττίλα".

Γι’ αυτό και η λύση πρέπει να δοθεί με σεβασμό στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Όσον, δε, αφορά στη Μονή της Χώρας, αργά ξύπνησε ο κ. Μητσοτάκης. Απ' το 2020 είναι διακηρυγμένες οι προθέσεις του Ερντογάν και για την Αγία Σοφία και για τη Μονή της Χώρας.

Ήδη η επιστημονική κοινότητα υπογραμμίζει τις καταστροφικές επιπτώσεις της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Γι’ αυτό, λοιπόν, έπρεπε πολύ νωρίτερα να έχουμε κάνει διάβημα στην Ευρώπη και βέβαια σε όλα τα διεθνή fora για να προστατεύσουμε αυτά τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

Πηγή: skai.gr

