Φρίκη δίχως τέλος στην Τσεχία. Όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι τσεχικές αρχές, ο 24χρονος Νταβίντ Κόζακ, που σκότωσε 14 άτομα και τραυμάτισε δεκάδες άλλα, είχε ξεκινήσει το δολοφονικό του αμόκ μια εβδομάδα πριν, σκοτώνοντας, όπως όλα δείχνουν, έναν 32χρονο άνδρα και την μόλις δύο μηνών κόρη του…

Όπως ανακοίνωσε η τσεχική αστυνομία, το όπλο που βρήκαν στο σπίτι του δράστη ταιριάζει, σύμφωνα με την βαλλιστική εξέταση, με τις σφαίρες που βρέθηκαν στις σορούς της διπλής δολοφονίας στον εθνικό δρυμό Klanovicky κοντά στην τσεχική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν και υλικά για την κατασκευή αυτοσχέδιας βόμβας.



Ο 24χρονος μακελάρης πυροβόλησε και σκότωσε και τον πατέρα του στο χωριό του Χοστούν, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Πράγα.



«Ένας 32χρονος πατέρας και η δύο μηνών κόρη του σκοτώθηκαν από πυρά στο δάσος Klanovicky κοντά στην Πράγα την περασμένη Παρασκευή. Αλλά δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί εάν ο Κόζακ έχει πραγματικά κάποια σχέση με τις δολοφονίες», είχε αναφέρει την Πέμπτη ο αρχηγός της αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ.

Αυτό που εκτιμούν, είναι ότι ο δράστης- που δεν έχει ποινικό μητρώο- επέλεξε τα θύματά του τυχαία.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών είπε ότι βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων στο κτίριο του πανεπιστημίου. «Θα μπορούσαμε να είχαμε πολλές δεκάδες θύματα χωρίς τη γρήγορη αντίδραση της αστυνομίας» πρόσθεσε ο Ρακούσαν.



Πρόκειται για έναν από τους χειρότερους μαζικούς πυροβολισμούς στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, και κάτι πρωτοφανές στην τσεχική ιστορία.



Η αστυνομία λέει ότι ο 24χρονος φοιτητής στο πανεπιστήμιο και δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο, αν και προσθέτει ότι βρέθηκε ένα «τεράστιο οπλοστάσιο όπλων και πυρομαχικών».

«Πάντα ήθελα να σκοτώσω κάποιον»

Σύμφωνα με τη daily mail, ο 24χρονος ήταν επιμελής μαθητής, με διακρίσεις, βραβεία και καθαρό ποινικό μητρώο. Ο ίδιος κατείχε πτυχίο ιστορίας και ευρωπαϊκών σπουδών και συνέχισε με μεταπτυχιακό, με επίκεντρο την ιστορία της Πολωνίας. Ωστόσο είχε ψυχολογικά προβλήματα και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλων.

Μάλιστα, μηνύματά του στο Telegram τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύπτουν το φρικτό σχέδιο που είχε στο μυαλό του.

Ο 24χρονος φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Καρόλου φαίνεται πως είχε παραπονεθεί για την «μίζερη ζωή» του και έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «πάντα ήθελε να σκοτώσει κάποιον».

Συγκεκριμένα, στις 10/12, ο δράστης έγραψε ότι «εμπνεύστηκε πολύ από την Αλίνα». Αναφερόταν στην 14χρονη Αλίνα Αφανασκίνα. Το κορίτσι πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους στο σχολείο της στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ στις 7 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε επίσης. «Αλλά η Αλίνα δεν σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, θα το διορθώσω», είχε γράψει ο Κοζακ.

«Θέλω να κάνω επίθεση σε σχολείο και πιθανόν να αυτοκτονήσω. Η Αλίνα Αφανασκίνα με βοήθησε. Πάντα ήθελα να σκοτώνω, νόμιζα θα γίνω μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα» φέρεται να είχε γράψει μεταξύ άλλων.



