Με την επιλογή των ενόρκων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για διαφθορά του Δημοκρατικού γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, μια υπόθεση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις πιθανότητες επανεκλογής του και να καθορίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Γερουσία μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο 70χρονος Μενέντεζ και δύο επιχειρηματίες από το Νιού Τζέρσεϊ κατηγορούνται για δωροληψία. Κατηγορούμενη είναι και η σύζυγος του γερουσιαστή Ναντίν, η οποία ωστόσο θα δικαστεί ξεχωριστά. Και οι τέσσερις έχουν δηλώσει αθώοι.

Εφόσον απαλλαγεί, ο Μενέντεζ ελπίζει ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος, για μια τέταρτη θητεία στη Γερουσία, ως ανεξάρτητος. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις ωστόσο δείχνουν ότι δεν είναι δημοφιλής στους ψηφοφόρους του Νιού Τζέρσεϊ και πολλοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές, όπως ο Κόρι Μπούκερ, του έχουν ζητήσει να παραιτηθεί. Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι που τους στηρίζουν έχουν οριακή πλειοψηφία (51-49) στη Γερουσία.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, οι Μενέντεζ έλαβαν μετρητά –πολλά από αυτά βρέθηκαν κρυμμένα σε ρούχα στο σπίτι τους– καθώς και ράβδους χρυσού και μια Mercedes-Benz, σε αντάλλαγμα για την άσκηση επιρροής εκ μέρους του γερουσιαστή στο Νιού Τζέρσεϊ και για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις της Αιγύπτου και του Κατάρ. Ο γερουσιαστής φέρεται ότι υποσχέθηκε να βοηθήσει την Αίγυπτο να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο αγοράς όπλων και άλλη στρατιωτική βοήθεια, ενώ βοήθησε τον συγκατηγορούμενό του, τον Ουαέλ Χάνα, έναν Αμερικανοαιγύπτιο επιχειρηματία, να εξασφαλίσει το επικερδές μονοπώλιο της πιστοποίησης των εξαγωγών χαλάλ κρεάτων στην Αίγυπτο. Φέρεται επίσης ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον έτερο κατηγορούμενο, τον Φρεντ Ντάιμπς, να λάβει εκατομμύρια δολάρια από ένα επενδυτικό ταμείο του Κατάρ αλλά και ότι παρενέβη για να σταματήσει μια ομοσπονδιακή έρευνα σε βάρος του στο Νιου Τζέρσεï.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2018 και 2023.

Ένας πέμπτος κατηγορούμενος, ο Χοσέ Ουρίμπε, δήλωσε ένοχος για δωροδοκία και απάτη τον Μάρτιο και συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς.

Η δίκη της Ναντίν Μενέντεζ έχει προσδιοριστεί για τις 8 Ιουλίου. Η υπόθεση διαχωρίστηκε αφού οι δικηγόροι της εξήγησαν ότι πάσχει από σοβαρή ασθένεια που χρειάζεται μακρά ανάρρωση.

Οι δικηγόροι του Ρόμπερτ Μενέντεζ άφησαν να εννοηθεί στα δικαστικά έγγραφα ότι αν καταθέσει μπορεί να επιρρίψει ευθύνες στη σύζυγό του, αποκαλύπτοντας συζυγικές συνομιλίες που θα τον αθώωναν, ενοχοποιώντας εκείνην. Ο Μενέντεζ ενδέχεται να εξηγήσει τι συζητούσαν στα δείπνα με Αιγύπτιους αξιωματούχους και να παρουσιάσει τις δικαιολογίες τις συζύγου του για τους λόγους για τους οποίους οι Χάνα και Ουρίμπε της έκαναν χρηματικά δώρα.

Οι συνήγοροι ενδέχεται επίσης να καλέσουν έναν ψυχίατρο που θα καταθέσει ότι ο γερουσιαστής έκρυβε συστηματικά μετρητά στο σπίτι του γιατί «φοβόταν μην του λείψουν». Αυτή ήταν μια συνήθεια που απέκτησε αφού η κουβανική κυβέρνηση κατέσχεσε την περιουσία της οικογένειάς του –προτού να γεννηθεί ο ίδιος– και ο πατέρας του αυτοκτόνησε αφού ο γιος του σταμάτησε να πληρώνει τα χρέη του από τον τζόγο.

Αυτή είναι η δεύτερη δίκη του Μενέντεζ με την κατηγορία της διαφθοράς. Το 2017 κηρύχθηκε κακοδικία αφού οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε απόφαση για το αν ο γερουσιαστής παραβίασε τον νόμο παρέχοντας βοήθεια σε έναν εύπορο οφθαλμίατρο, τον Σάλομον Μέλγκεν, σε αντάλλαγμα για πολυτελή δώρα και εισφορές στην πολιτική καριέρα του.

Ο Μενέντεζ ήταν πρόεδρος της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν παραιτήθηκε αφού του ασκήθηκε δίωξη.

Πηγή: skai.gr

