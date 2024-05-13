«Η σημερινή, νέα επίδειξη της τουρκικής προκλητικότητας από τον Πρόεδρο Ερντογάν, που μίλησε ξανά για "τουρκική μειονότητα" στη Θράκη απέναντι σε έναν άβουλο, αμήχανο Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνει τους κινδύνους που συνεπάγεται η ΙΧ εξωτερική του πολιτική και το δόγμα του δεδομένου συμμάχου που εφαρμόζει, θέτοντας, με τη συστηματική της υποχωρητικότητα, σε κίνδυνο τα συμφέροντα της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τη χλιαρή αντίδρασή του στην πρόσφατη πρόκληση της μετατροπής σε τζαμί της Μονής της Χώρας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η συνάντηση αυτή, της οποίας η ελληνική κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει τη σημασία, ήταν αποκαλυπτική ως προς τις προθέσεις και τους στόχους και την στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα συμφέροντα της χώρας, όπως πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο, αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση με όρους επικοινωνιακών τακτικών, ψηφοθηρίας και διατήρησης των εσωκομματικών της ισορροπιών», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση και προσθέτει: «Ανοίγοντας το δρόμο στην τουρκική κυβέρνηση να αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδα, να γκριζάρει νησιά, νησίδες και βροχονησίδες στο Αιγαίο, να παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης, να επαναφέρει το προκλητικό αφήγημα της "Γαλάζιας πατρίδας", να μετατρέπει σε τζαμιά χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και όλα αυτά απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αναγάγει σε πάγια τακτική αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας την... υποβάθμισή της, σε μια λογική στρουθοκάμηλου».

«Ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε σε τίποτε σημαντικό. Συνιστά πρωτοφανές γεγονός το ότι ουσιαστικά έδωσε το «πράσινο φως» στον Τούρκο Πρόεδρο για την παράνομη μετατροπή της Μονής της Χώρας από Μουσείο σε τέμενος, εστιάζοντας μόνο σε ζητήματα προσβασιμότητας της από το κοινό. Ένας πρωθυπουργός αποδυναμωμένος, ανίκανος έστω να εκφράσει την δυσαρέσκεια του για την προκλητική διαμαρτυρία του τουρκικού Υπουργείου 'Αμυνας για τα θαλάσσια πάρκα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάσσεται, όπως άλλωστε έκανε και ως κυβέρνηση, υπέρ της συνέχισης και διατήρησης του διαλόγου, με σαφείς κόκκινες γραμμές στη βάση του διεθνούς δικαίου που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδας και την ειρήνη στην περιοχή, στη βάση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής με αρχή, μέση και τέλος. Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε για πολλοστή φορά να κινηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκαταλείποντας την άκρως επικίνδυνη για τη χώρα μας, υποχωρητική απέναντι στην Τουρκία, πολιτική της».

