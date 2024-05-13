Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν τεράστια διαφημιστική πινακίδα κατέρρευσε στη διάρκεια καταιγίδας στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη) της δυτικής Ινδίας.

Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση μιας μεταλλικής πινακίδας, μήκους περίπου 30 μέτρων, πάνω σε πρατήριο καυσίμων στο προάστιο Γκατκόπαρ, στο ανατολικό τμήμα της ινδικής μεγαλούπολης.

Σε βίντεο που μετέδωσαν ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται η μεταλλική πινακίδα να κλονίζεται από τον ισχυρό άνεμο, προτού καταρρεύσει και καταπλακώσει κτίρια, οχήματα και περαστικούς.

Giant billboard falls over onto a gas station in Mumbai, India. Eight people confirmed dead. Dozens are still trapped. pic.twitter.com/VWDuKye8aX — 𝕊𝕔𝕠𝕥𝕥 𝕄. 🇺🇸 (@RandomHeroWX) May 13, 2024

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι 20-30 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι Times of India.

Λόγω της κακοκαιρίας ανεστάλη επίσης για περίπου μία ώρα η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

(Με πληροφορίες από Times of India)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.