Ποια ήταν η Αλίνα Αφανασκίνα που ενέπνευσε τον μακελάρη της Πράγας

Ο 24χρονος μακελάρης της Πράγας Ντέιβιντ Κόζακ, ο οποίος σκότωσε 14 άτομα στο πανεπιστήμιο του Καρόλου πριν αυτοκτονήσει ο ίδιος είχε ονομάσει την Αλίνα Αφανασκίνα ως πηγή έμπνευσης για την αποτρόπαια αυτή πράξη του στα μηνύματά του στο Telegram.

«Θέλω να επιτεθώ σε σχολείο αρχίζοντας να πυροβολώ και πιθανώς να αυτοκτονήσω. Η Αλίνα Αφανασκίνα με βοήθησε πάρα πολύ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποια ήταν όμως η Αλίνα Αφανασκίνα; Ήταν μια 14χρονη Ρωσίδα μαθήτρια η οποία εισέβαλε οπλισμένη στο σχολείο Bryansk στις 7 Δεκεμβρίου 2023, σκοτώνοντας έναν από τους συμμαθητές της και τραυματίζοντας άλλους πέντε πριν αυτοκτονήσει.

Η 14χρονη μαθήτρια εισέβαλε κρατώντας ένα κυνηγετικό όπλο Bekas-3 που ανήκε στον πατέρα της. Η επίθεση σημειώθηκε στο γυμναστήριο του σχολείου.

Όπως αναφέρει το BBC, η αστυνομία κλήθηκε στο σχολείο στις 9.15 το πρωί μετά από αναφορές για πυροβολισμούς. Τότε βρήκαν την Αλίνα Αφανασκίνα νεκρή, ντυμένη στα μαύρα. Στην μπότα της βρήκαν επίσης ένα μαχαίρι με μακριά λαβή.

Οι Αρχές δεν βρήκαν το κίνητρο που ώθησε την Αλίνα στην πράξη της αυτή αν και φέρεται να ήταν θύμα εκφοβισμού και να είχε συγκρούσεις με άλλους μαθητές.

