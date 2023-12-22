Λογαριασμός
Νέο θρίλερ στην Τσεχία: Βίντεο με τη σύλληψη ατόμου που απειλούσε να σκοτώσει επειδή «εμπνεύστηκε από τον 24χρονο» μακελάρη

Στο βίντεο ακούγονται κραυγές, και κρότοι που μοιάζουν με πυροβολισμούς, την ώρα που οι αστυνομικοί εισβάλουν στο διαμέρισμα όπου φαίνεται να βρισκόταν ο άγνωστος, ο οποίος είχε προειδοποιήσει τις αρχές.

Τσεχία

Νέο θρίλερ σημειώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ στην Τσεχία, η οποία δεν είχε συνέλθει ακόμα από το εθνικό σοκ του μακελειού της Πράγας. Ένα άτομο απειλούσε ότι θα αγοράσει όπλο για να σκοτώσει επειδή «εμπνεύστηκε από τον 24χρονο» Νταβίντ Κόζακ, ο οποίος σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες, πριν αυτοκτονήσει ή σκοτωθεί από τις αρχές.  

Στο βίντεο ακούγονται κραυγές, και κρότοι που μοιάζουν με πυροβολισμούς, την ώρα που οι αστυνομικοί εισβάλουν στο διαμέρισμα όπου φαίνεται να βρισκόταν ο άγνωστος, ο οποίος είχε προειδοποιήσει τις αρχές.  

Η ταυτότητα του συλληφθέντος παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά γνωστή στην αστυνομία. Προληπτικά, οι τσεχικές αρχές παραμένουν κινητοποιημένες. 

«Χθες στις έντεκα και μισή, ένα άτομο κάλεσε και είπε ότι εμπνεύστηκε από τον σκοπευτή (σ.σ Κόζακ), ότι ήθελε να αγοράσει ένα όπλο και επίσης να σκοτώσει. Μετά από λίγες ώρες ταυτοποιήθηκε, και παρακάτω ακολουθεί βίντεο από τη σύλληψή του. Οι ενέργειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται ως διάδοση μηνύματος συναγερμού» αναφέρει χαρακτηριστικά η τσεχική αστυνομία. 
 

