Νέο θρίλερ σημειώθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ στην Τσεχία, η οποία δεν είχε συνέλθει ακόμα από το εθνικό σοκ του μακελειού της Πράγας. Ένα άτομο απειλούσε ότι θα αγοράσει όπλο για να σκοτώσει επειδή «εμπνεύστηκε από τον 24χρονο» Νταβίντ Κόζακ, ο οποίος σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες, πριν αυτοκτονήσει ή σκοτωθεί από τις αρχές.

Στο βίντεο ακούγονται κραυγές, και κρότοι που μοιάζουν με πυροβολισμούς, την ώρα που οι αστυνομικοί εισβάλουν στο διαμέρισμα όπου φαίνεται να βρισκόταν ο άγνωστος, ο οποίος είχε προειδοποιήσει τις αρχές.



Η ταυτότητα του συλληφθέντος παραμένει άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά γνωστή στην αστυνομία. Προληπτικά, οι τσεχικές αρχές παραμένουν κινητοποιημένες.



«Χθες στις έντεκα και μισή, ένα άτομο κάλεσε και είπε ότι εμπνεύστηκε από τον σκοπευτή (σ.σ Κόζακ), ότι ήθελε να αγοράσει ένα όπλο και επίσης να σκοτώσει. Μετά από λίγες ώρες ταυτοποιήθηκε, και παρακάτω ακολουθεί βίντεο από τη σύλληψή του. Οι ενέργειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται ως διάδοση μηνύματος συναγερμού» αναφέρει χαρακτηριστικά η τσεχική αστυνομία.



Včera o půl jedenácté nám volající sdělil, že se inspiroval střelcem, chce si pořídit zbraň a také zabíjet. Po několika hodinách byl ztotožněn a níže máte video z jeho zadržení. Úkony stále probíhají, zatím kvalifikováno jako šíření poplašné zprávy. #policiepha https://t.co/5krNELkg7v pic.twitter.com/AgwWHnfDK1 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.