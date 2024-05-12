To τραγούδι της Ελβετίας «The Code» που ερμήνευσε ο Nemo κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να κερδίσει στον 68ο διαγωνισμό της Eurovision.

H Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που έδωσε το 12αρι της στην Ελβετία ενώ η βαθμολογία που συγκέντρωσε το Nemo από τις επιτροπές ήταν ιδιαίτερα υψηλή.

Την στιγμή μάλιστα που η 'Ελενα Παπαρίζου ανακοίνωνε το 12αρι της Ελλάδας η Μαρίνα Σάττι έτρεξε προς το μέρος της ελβετικής συμμετοχής και αγκάλιασε τον καλλιτέχνη.

Σε έναν κόσμο γεμάτο τοξικότητα χολή κακιά και μισος να είστε ο Νέμο και η Μαρίνα ❤️🙌🏻❤️ #Eurovisiongr #Eurovision2024 pic.twitter.com/IOLVBCnPxY — Πρόεδρος Κατουρλίδες (@Kostas_Thoneick) May 11, 2024

Οι δυο τους φαίνεται πως έχουν αναπτύξει μια δυνατή φιλία μεταξύ τους όσες μέρες βρίσκονται στο Μάλμε της Σουηδίας αφού ο Nemo κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά την νίκη του αναφέρθηκε στην Μαρίνα Σάττι λέγοντας πως είναι μια καλλιτέχνης με την οποία θα ήθελε στο μέλλον να συνεργαστεί.

Επιπλέον, όταν ανακοινώθηκε η νίκη του Nemo, η Μαρίνα Σάττι δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Ελβετός καλλιτέχνης στη σκηνή, όπου ανέβηκε για να παραλάβει το τρόπαιο και να ερμηνεύσει ξανά το «The Code».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.