«Τους άκουσαν και οι τοίχοι»: Έντονος τσακωμός Εμπαπέ-Κελαϊφί για το αποχαιρετιστήριο βίντεο

Το γεγονός πως θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν στο τέλος της σεζόν ανακοίνωσε ο Κίλιαν Εμπαπέ μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Ο Γάλλος τεχνικός ευχαρίστησε πρώην και νυν συμπαίκτες, προπονητές, το τεχνικό επιτελείο και όλα τα μέλη της ομάδας, όπως οι φυσικοθεραπευτές, γιατροί και φροντιστές.

Παρόλα αυτά ο 25χρονος στην τοποθέτησή του δεν είχε το όνομα του προέδρου του συλλόγου, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, κάτι που έφερε σε σύγκρουση τους δύο άνδρες.

Συγκεκριμένα, η «Parisien» κάνει λόγο πως ο ισχυρός άνδρας των Γάλλων ήταν εκνευρισμένος που ο Εμπαπέ τον παρέλειψε και μάλιστα είχαν τα είπαν σε πολύ έντονο κλίμα στα αποδυτήρια του «Παρκ Ντε Πρενς» πριν το ματς με την Τουλούζ.

Μάλιστα, πηγή του Μέσου που δημοσίευσε την παραπάνω πληροφορία τονίζει πως «Τους άκουσαν και οι τοίχοι», όπως επίσης και το γεγονός ότι η διοίκηση της Παρί δεν ήξερε για το βίντεο που δημοσίευσε ο Εμπαπέ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.