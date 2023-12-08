Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα αιφνιδιαστικά ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων TASS - μια κίνηση που θα τον κρατήσει στην εξουσία μέχρι τουλάχιστον το 2030.

Ο 71χρονος Πούτιν, o οποίος ανέλαβε την προεδρεία της Ρωσίας από τον Μπόρις Γέλτσιν την τελευταία μέρα του 1999, έχει ήδη υπηρετήσει ως πρόεδρος για περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ηγεμόνα τςη χώρας από τον Ιωσήφ Στάλιν, ξεπερνώντας ακόμη και τη 18ετή θητεία του Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση μέσα στο Κρεμλίνο αφού παρασημοφόρησε με το ανώτατο στρατιωτικό παράσημο της χώρας--το χρυσό αστέρι του ήρωα της Ρωσίας-- στρατιώτες που πολέμησαν στην Ουκρανία.

‼️🇷🇺🏅As we see, our heroes are people of few words, they say their word on the battlefield

- #Putin



‼️ Vladimir Putin presented Gold Star medals to 16 fighters. #Russia pic.twitter.com/O1BCdvr69W — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 8, 2023

Παράλληλα, η Ρωσική Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά σε διάστημα τριών ημερών: από τις 15 ως τις 17 Μαρτίου.

Πούτιν: «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα είμαι υποψήφιος»

Αφού απένειμε σε βετεράνους του πολέμου της Ουκρανίας την ανώτατη στρατιωτική διάκριση της Ρωσίας, το χρυσό αστέρι του Ήρωα της Ρωσίας, ένας αντισυνταγματάρχης ονόματι Αρτιόμ Ζόγκα, διοικητής του Τάγματος Σπάρτα, ζήτησε από τον πρόεδρο να είναι ξανά υποψήφιος.

"Δεν θα κρύψω ότι είχα άλλες σκέψεις σε άλλες στιγμές αλλά τώρα είναι ώρα να πάρω μια απόφαση" είπε ο Πούτιν στον Ζόγκα και σε άλλους παρασημοφορεμένους στρατιώτες. "Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος".

"Θα είμαι υποψήφιος για τη θέση του προέδρου", φαίνεται από τηλεοπτικά πλάνα να λέει ο Πούτιν μέσα στην Αίθουσα Γκεοργκιέφκσι, τμήμα του Μεγάλου Μεγάρου του Κρεμλίνου.

Αιφνιδιαστική ανακοίνωση

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε ανακοινώσει ότι "πολλοί άνθρωποι" πιέζουν τον πρόεδρο Πούτιν να είναι υποψήφιος για μια νέα εξαετή θητεία τον Μάρτιο, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα ανακοινώσει την απόφασή του "όταν το κρίνει σκόπιμο".

Ερωτηθείς σήμερα σχετικά με το αποτέλεσμα δημοσκόπησης, που διενήργησε μια υποστηριζόμενη από το κράτος εταιρεία δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με την οποία 70% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι επιθυμούν να είναι και πάλι υποψήφιος ο Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Ο Πούτιν θα το ανακοινώσει (την απόφασή του) όταν θα το κρίνει σκόπιμο και κατάλληλο. Θα είναι αποκλειστικά δική του απόφαση. Ο Πούτιν βασιζόταν ανέκαθεν στη λαϊκή στήριξη προς το έργο του. Το βασικό του μέλημα είναι να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των πολιτών μας».

Ο Πούτιν, ο οποίος θα παραχωρήσει την ετήσια συνέντευξη Τύπου και θα δεχτεί ερωτήσεις από το κοινό στις 14 Δεκεμβρίου

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι Ρώσοι από ολόκληρη τη χώρα και από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες έχουν έρθει σε επαφή ενόψει της ομιλίας του Πούτιν και της ώρας των ερωτήσεων από το κοινό την ερχόμενη εβδομάδα, για να εκφράσουν τη στήριξή τους. «Πάρα πολλοί άνθρωποι καλούν τον Πούτιν να είναι υποψήφιος και να συνεχίσει να βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας, δηλώνοντας την πλήρη στήριξή τους. Αυτό είναι αξιοσημείωτο», κατέληξε ο Πεσκόφ.

Με τον πολιτικό της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι να βρίσκεται στη φυλακή και με άλλους επικριτές στο εξωτερικό, έπειτα από μια συστηματική εκστρατεία καταστολής, ο Πούτιν δεν έχει κάποιο σοβαρό πολιτικό αντίπαλο στη χώρα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

