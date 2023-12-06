Πεσκόφ: Μειώνεται η δυτική βοήθεια στην Ουκρανία - Σε ξεκάθαρα δύσκολη θέση το Κίεβο

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι η μείωση της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία «δεν σχετίζεται με το ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου».



«Αυτό δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει πρόταση από την Ουκρανία για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στο πλαίσιο της μείωσης της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή το μείζον ζήτημα για τη Μόσχατης όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.«Φυσικά, είναι προτιμότερο να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Και όταν η Δύση και οι Ουκρανοί απορρίπτουν αυτές τις μεθόδους,πρόσθεσε ο Πεσκόφ.Αναφερόμενος στην ψηφιακή σύνοδο κορυφής των G-7, των επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, ο Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα «θα την παρακολουθήσει στενά».Συνέχισε λέγοντας ότι το θέμα της Ουκρανίας μπορεί επίσης να είναι στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.που σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη διάθεση οικονομικών πόρων. Οι Ουκρανοί είναι ξεκάθαρα σε δύσκολη κατάσταση, επομένως δεν είναι εύκολο για αυτούς τώρα», είπε.Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα φιλοξενεί την ψηφιακή συνάντηση καθώς η Ιαπωνία ολοκληρώνει την προεδρία της στην ομάδα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίσης ήταν προγραμματισμένο να παραστεί στη σύνοδο κορυφής, σύμφωνα με την εφημερίδα Kyodo News που εδρεύει στο Τόκιο.

