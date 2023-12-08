ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ψηφίζει σήμερα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επίκληση Αντόνιου Γκουτέρες του άρθρου 99 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ζητώντας να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σε επιστολή του προς το συμβούλιο την Τετάρτη, ο Γκουτέρες προχώρησε σε μία έκτακτη κίνηση επικαλούμενος το άρθρο 99 του καταστατικού του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρει ότι ο γενικός γραμματέας μπορεί να θέσει υπόψη του συμβουλίου «οποιοδήποτε θέμα που κατά τη γνώμη του μπορεί να απειλήσει τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλεια».

Αφού ο Γκουτέρες έστειλε την επείγουσα επιστολή του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ετοίμασαν ένα σχέδιο ψηφίσματος που θα τεθεί σε ψηφοφορία την Παρασκευή, σύμφωνα με την αντιπροσωπεία του Ισημερινού, η οποία προεδρεύει του συμβουλίου αυτόν τον μήνα και αποφασίζει για θέματα προγραμματισμού, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η τελευταία εκδοχή του ψηφίσματος που είδε το AFP χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα ως «καταστροφική» και απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.