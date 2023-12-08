Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιθυμεί «αλλαγή φρουράς» στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με νέο επικεφαλής τον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι, σύμφωνα με σημερινό, αναλυτικό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica. Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι και πριν από σχεδόν πέντε χρόνια ο Γάλλος πρόεδρος είχε προτείνει, από κοινού με την πρώην καγκελάριο 'Ανγκελα Μέρκελ, το όνομα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «επιτρέποντας στην Ένωση να βγει από ένα δύσκολο τέλμα». «Έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θέλει να παίξει τον ίδιο ρόλο», προσθέτει η La Repubblica.

Στο άρθρο υπογραμμίζεται ότι δεδομένης της κρίσιμης περιόδου που ζούμε σε διεθνές επίπεδο, η Ευρώπη πρέπει να βασιστεί σε έναν άνθρωπο με εμπειρία, όπως ο Ντράγκι, ο οποίος είχε σημαντική θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και «είναι σε θέση να μιλά με τον κινέζο ηγέτη χωρίς συμπλέγματα κατωτερότητας και θα μπορούσε να ελέγχει τις απρόβλεπτες κινήσεις του Τραμπ».

Η Ιταλική εφημερίδα προσθέτει ότι ο Μακρόν έχει ήδη έρθει σε επαφή, άτυπα, με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος θα έπρεπε σε μια τέτοια περίπτωση να δεχτεί το όλο σχέδιο και το ότι δεν πρόκειται να επανεκλεγεί η σημερινή Γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν. «Η φον ντερ Λάιεν θα μπορούσε όμως να μετακινηθεί στο ΝΑΤΟ, από την στιγμή που η θητεία του νυν γενικού γραμματέα της Ατλαντικής Συμμαχίας λήγει ακριβώς την ερχόμενη άνοιξη», υπογραμμίζεται. Την ίδια στιγμή, «με την εκλογή Ντράγκι επικεφαλής της Κομισιόν, ο καγκελάριος Σολτς θα μπορούσε να ικανοποιήσει και αίτημα των Γερμανών Πρασίνων, οι οποίοι επιθυμούν μια θέση στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Αυτό που πρέπει να εξακριβωθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα της Ρώμης, είναι αν η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προτίθεται να δώσει την συγκατάθεσή της. «Η ίδια θα επιθυμούσε ως νέο επίτροπο τον νυν Ιταλό υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων Ραφαέλε Φίτο. Μπορεί όμως να πει «όχι» στον Ντράγκι και να προκαλέσει τόσο μεγάλη ρήξη με την Γαλλία, την Γερμανία, και με τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη; Από την στιγμή μάλιστα που το όλο σχέδιο φέρεται να έχει λάβει και την έγκριση του Λευκού Οίκου;» διερωτάται, τέλος, η La Repubblica.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.