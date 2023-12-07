Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, η άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, όρισε σήμερα την 17η Μαρτίου 2024 ως την ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία στη διάρκεια συνεδρίασής του που μεταδόθηκε απευθείας από τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα.

Η απόφαση, που υιοθετήθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, "ορίζει (τη διεξαγωγή) των προεδρικών εκλογών στις 17 Μαρτίου 2024".

«Η απόφαση αυτή δίνει πρακτικά το εναρκτήριο λάκτισμα στην προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές» εκλογές στη Ρωσία, σημείωσε η πρόεδρος της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου Βαλεντίνα Ματβιένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

