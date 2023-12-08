Ισραήλ: 137 όμηροι παραμένουν όμηροι της Χαμάς στη Γάζα

Ο αριθμός των ομήρων που πιστεύεται ότι κρατούνται στη Γάζα ανέρχεται πλέον στους 137, ανακοίνωσε την Παρασκευή το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ένας Ισραηλινός που εικάζεται ότι ήταν ανάμεσά τους επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου .

Η σωρός του αναγνωρίστηκε από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις με τη βοήθεια της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, η οποία συνήθως ασχολείται με την αρχαιολογία.

Η ανακοίνωση έρχεται εννέα εβδομάδες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, καθώς οι ισραηλινές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες έρευνας.

