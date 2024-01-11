Πολιτικός πόλεμος στην Πολωνία: Πρόεδρος εναντίον πρωθυπουργού 

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος της Πολωνίας μοιάζει αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει τη μάχη έως ότου αφεθούν ελεύθεροι δύο συλληφθέντες βουλευτές του Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS). Αποφασισμένος όμως είναι και ο πρωθυπουργός της χώρας προκειμένου να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου στη χώρα.

Οι δύο βουλευτές του PiS ονομάζονται Μάριουζ Καμίνσκι, ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός Εσωτερικών, και Μάτσεϊ Βόισικ. Ο Καμίνσκι έχει αρχίσει απεργία πείνας ενώ, και οι δύο – προτού συλληφθούν - βρίσκονταν στο Προεδρικό Μέγαρο της Πολωνίας υπό την προστασία του προέδρου της χώρας, Αντρέι Ντούντα.

To 2007, Καμίνσκι και Βόισικ, είχαν καταδικαστεί για κατάχρηση εξουσίας ενώ, αμφότεροι, αρνούνται τις κατηγορίες επικαλούμενοι χάρη που τους χορήγησε ο δεξιός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, σύμμαχος του PiS, το 2015 και τους επέτρεψε να υπηρετήσουν στην τελευταία κυβέρνηση.

Ωστόσο, τον περασμένο Δεκέμβριο, εφετείο αποφάσισε ότι και οι δύο πρέπει να εκτίσουν ποινή φυλάκισης δύο ετών για την υπόθεση του 2007 και τη Δευτέρα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής τους.

Παρ' όλα αυτά, την Τρίτη, Καμίνσκι και Βόισικ πήγαν στο Προεδρικό Μέγαρο κατόπιν πρόσκλησης του Πολωνού προέδρου για να παραστούν σε τελετή ορκωμοσίας δύο συμβούλων της προεδρίας. Ώρες αργότερα κι ενόσω παρέμεναν στις εγκαταστάσεις του προεδρικού μεγάρου, προέβησαν σε σύντομες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους με τον Καμίνσκι να ευχαριστεί τον Πολωνό πρόεδρο για τη στήριξή του τονίζοντας πως εάν συλληφθούν θα είναι πολιτικοί κρατούμενοι.

Το γεγονός πως ενόσω εκκρεμούσε ένταλμα εναντίον τους και οι δύο βρίσκονταν στο Προεδρικό Μέγαρο έκανε τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ να κατηγορήσει τον Ντόυντα για παρακώλυση της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα Μέσα Ενημέρωσης της Πολωνίας, Καμίνσκι και Βόισικ, συνελήφθησαν τελικά εντός του προεδρικού μεγάρου με την αστυνομία, ωστόσο, να μην μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες.

Όταν η σύλληψή τους έγινε γνωστή, εκατοντάδες υποστηρικτές του κόμματος PiS συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν έξω από το προεδρικό μέγαρο φωνάζοντας «Ντροπή» και ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι.

Αυτή τη στιγμή, ο Μάριουζ Καμίνσκι συνεχίζει την απεργία πείνας που ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα φυλάκισής του καθώς όπως ο ίδιος τόνισε αντιμετωπίζει την καταδίκη του ως πράξη πολιτικής εκδίκησης.

Άμεση ήταν η αντίδραση της υφυπουργού Δικαιοσύνης, Μαρία Έιρχαρτ, η οποία εξήγησε πως ούτε ο Καμίνσκι ούτε ο Βόισικ είναι πολιτικοί κρατούμενοι για να σημειώσει στη συνέχεια πως κάθε κρατούμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σίτιση ή και το νερό.

Με τηλεοπτικό του διάγγελμα την Τετάρτη ο Αντρέι Ντούντα επέμεινε ότι δεν θα εφησυχάσει μέχρι και οι δύο βουλευτές του PiS να αφεθούν ελεύθεροι και εκτίμησε ότι η απονομή χάριτος στους καταδικασθέντες το 2015 είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα κάνοντας παράλληλα έκκληση για ηρεμία στη χώρα.

Ο Ντόναλντ Τουσκ όμως δηλώνει αποφασισμένος να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου στη χώρα κατηγορώντας τον Πολωνό πρόεδρο πως δημιουργεί χάος και αστάθεια στην Πολωνία. Μάλιστα πήγε ακόμη ένα βήμα παραπέρα και στη συνέντευξη Τύπου την οποία παραχώρησε την Τρίτη διάβασε άρθρο του Ποινικού Κώδικα το οποίο όπως είπε ο Αντρέι Ντούντα παραβίασε και η στάση του αυτή θα μπορούσε να επισύρει ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες έως πέντε χρόνια.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Ντόναλντ Τουσκ ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Δεκέμβριο και δεσμεύθηκε να αναιρέσει πολιτικές και αποφάσεις του PiS στη Δικαιοσύνη, τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης και τον Δημόσιο τομέα.

Μάλιστα ξεκίνησε το ξήλωμά αυτών και προχώρησε σε καρατομήσεις πρώτα από την κρατική τηλεόραση, το κρατικό ραδιόφωνο και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων τα οποία, όπως επεσήμανε η νέα κυβέρνηση, είχαν μετατραπεί σε φερέφωνα της κυβερνητικής προπαγάνδας.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι - όπως το Ίδρυμα Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - οι οποίοι συγκρίνοντας τη μέθοδο η οποία ακολουθήθηκε από τη νέα κυβέρνηση εντόπισαν ομοιότητες με εκείνη που είχε εφαρμόσει το Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης.

Ο τέως πρωθυπουργός δε της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, μιλώντας στο βρετανικό BBC ανέφερε πως μπορεί η κυβέρνηση του κυρίου Τουσκ να μιλούσε με πάθος για τις δημοκρατίες αξίες αλλά τελικά αποδείχθηκε... λίγος με τους υποστηρικτές Τουσκ να κατηγορούν τον Μοραβιέτσκι για υποκρισία.

Η χώρα είναι διχασμένη και ο πολιτικός πόλεμος ανάμεσα στον πρόεδρο της χώρας και τον πρωθυπουργό της ξεκίνησε σε πολλαπλά μέτωπα από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων Τουσκ με τη σύγκρουσή τους όμως να βαθαίνει και την Πολωνία να κινδυνεύει να βυθιστεί στο χάος

Πηγή: skai.gr

