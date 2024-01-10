Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας Μάριους Καμίνσκι, ο οποίος συνελήφθη χθες και προφυλακίστηκε για κατάχρηση εξουσίας, ξεκινάει απεργία πείνας, όπως ανέφερε σήμερα ο ίδιος σε ανακοίνωσή του.

"Ανακοινώνω ότι αντιμετωπίζω την καταδίκη μου...ως μια ενέργεια πολιτικής εκδίκησης", ανέφερε ο Καμίνσκι σε ανακοίνωσή του την οποία διάβασε ο πρώην εκπρόσωπός του Μπλάζετς Πομπόζι σε συνέντευξη Τύπου μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού.

"Ως πολιτικός κρατούμενος ξεκίνησα απεργία πείνας από την πρώτη ημέρα της φυλάκισής μου", ανέφερε.

Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε χθες στο προεδρικό μέγαρο τον πρώην υπουργό Εσωτερικών και τον συνεργάτη του Μάτσεϊ Βόισικ, εκτελώντας δικαστική απόφαση να τους οδηγήσει στη φυλακή, κλιμακώνοντας έτσι την αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου Αντρέι Ντούντα και της νέας κυβέρνησης υπό τον Ντόναλντ Τουσκ.

Ο δεξιός πρόεδρος Ντούντα, σύμμαχος του PiS, είχε προσκαλέσει χθες τους δύο άνδρες στο προεδρικό μέγαρο.

Ο πρωθυπουργός Τουσκ είχε κατηγορήσει νωρίτερα τον πρόεδρο Ντούντα για παρακώλυση της δικαιοσύνης, αφότου οι δύο βουλευτές του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) εμφανίστηκαν στο προεδρικό μέγαρο.

Αφού ανήλθε στην εξουσία τον Οκτώβριο ο Τουσκ, πρώην αξιωματούχος της ΕΕ, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές των προκατόχων του, του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ανατροπή του δημοκρατικού καθεστώτος στη διάρκεια της οκταετούς διακυβέρνησής τους.

Τον Δεκέμβριο, η πολωνική δικαιοσύνη καταδίκασε τον Μάριους Καμίνσκι και τον Μάτσεϊ Βόισικ σε φυλάκιση δύο ετών για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους, σε μια υπόθεση που χρονολογείται από το 2007. Τότε επικεφαλής του γραφείου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο Καμίνσκι είχε διατάξει έρευνα που κρίθηκε παράνομη εναντίον ενός μέλους του κυβερνώντος συνασπισμού. Είχε επίσης διατελέσει συντονιστής των μυστικών υπηρεσιών ενώ, στα μάτια των επικριτών του, ενσάρκωνε τις αυταρχικές τάσεις στους κόλπους του εθνικιστικού κόμματος PiS.

Οι δύο καταδικασθέντες αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την δικαστική απόφαση.

Το απόγευμα της Δευτέρας, δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος των δύο πολιτικών. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι, επικαλούμενοι την απονομή χάριτος το 2015 από τον πρόεδρο Ντούντα, την οποία αμφισβήτησε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Χθες το απόγευμα Καμίνσκι και Βόισικ εμφανίστηκαν στον προαύλιο χώρο του προεδρικού μεγάρου για μια σύντομη δήλωση προς τον Τύπο. «Δεν κρυβόμαστε, είμαστε εδώ με τον πρόεδρο. Γνωρίζουμε ότι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν έρθει για να μας συλλάβουν», είπε ο Καμίνσκι στους δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας: «Αν καταλήξουμε στη φυλακή, θα είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι».

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι σχολίασε πως «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».

Έξω από το προεδρικό μέγαρο συγκεντρώθηκαν χθες για να διαμαρτυρηθούν εκατοντάδες υποστηρικτές του κόμματος PiS, φωνάζοντας «Ντροπή» και «Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους». Εκπρόσωπος του PiS, χαρακτήρισε τις συλλήψεις «απαγωγές» και «παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων».

Το εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο κυβερνούσε την Πολωνία από το 2015 δεν εξασφάλισε στις εκλογές του Οκτωβρίου την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μια συμμαχία φιλοευρωπαϊκών κομμάτων υπό τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανέλαβε την εξουσία, φιλοδοξώντας να βάλει τέλος στην πολυετή αντιπαράθεση μεταξύ Βαρσοβίας και Βρυξελλών.

Οι δύο πρώην αξιωματούχοι δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι και κάθε κρατούμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σίτιση και την ενυδάτωσή του αν το αποφασίσει, ήταν η σημερινή αντίδραση της υφυπουργού Δικαιοσύνης Μαρία Έϊχαρτ.

Μια ομάδα από βουλευτές του PiS, ανάμεσά τους και ο ηγέτης του κόμματος Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας έξω από την φυλακή της στη συνοικία Γκρότσοφ της Βαρσοβίας με τον Κατσίνσκι να χαρακτηρίζει κι εκείνος "πολιτικούς κρατούμενους" τους δύο φυλακισμένους και να ζητεί, μάταια, να του επιτραπεί η είσοδος στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

