Το ΔΝΤ αναγγέλλει την εκταμίευση 4,7 δισεκ. δολαρίων για την Αργεντινή

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι συνήφθη συμφωνία σε τεχνοκρατικό επίπεδο με τις αρχές της Αργεντινής, που υπόκειται στην έγκριση του εκτελεστικού συμβουλίου του, για τη χορήγηση στη χώρα ποσού 4,7 δισεκ. δολαρίων, στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης του χρέους της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έγκριση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ, το Μπουένος Άιρες «θα αποκτήσει πρόσβαση σε περίπου 4,7 δισεκ. δολάρια», σημείωσε ο χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσιγκτον σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η προτεινόμενη εκταμίευση έχει σκοπό να υποστηρίξει τις σθεναρές προσπάθειες (...) των νέων αρχών να αποκαταστήσουν τη μακροοικονομική σταθερότητα» καθώς και να «βοηθήσει την Αργεντινή να καλύψει τις ανάγκες της» ως προς την αποπληρωμή υποχρεώσεών της, διευκρίνισε το ΔΝΤ.

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφεται έναν μήνα αφότου ανέλαβε την εξουσία ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Σε αντάλλαγμα για την εκταμίευση αυτή, το Μπουένος Άιρες δεσμεύτηκε να καταγράψει το 2024 πρωτογενές πλεόνασμα (προ της αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων) ίσο με το 2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αναγγελία έγινε μετά την έβδομη αξιολόγηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του χρέους 44 δισεκ. δολαρίων της Αργεντινής στο ΔΝΤ.

Το Ταμείο ανέφερε ότι συνήφθησαν συμφωνίες με την κυβέρνηση Μιλέι για «ενισχυμένο πακέτο πολιτικών» με σκοπό «την αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας» και «να ξαναμπεί το τρέχον πρόγραμμα (πιστώσεων) στις ράγες», δεδομένου ότι «οι κύριοι στόχοι του προγράμματος προσαρμογής δεν επιτεύχθηκαν, σε μεγάλο βαθμό λόγω των σοβαρών πολιτικών πισωγυρισμάτων της προηγούμενης κυβέρνησης» του προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες (κεντροαριστερά).

Για το ΔΝΤ, η νέα κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή «φιλόδοξο πρόγραμμα σταθεροποίησης», προωθεί τη «δημοσιονομική εξυγίανση» και προχωρά σε ενέργειες για την «ανοικοδόμηση του αποθεματικού συναλλάγματος» και τη δημιουργία «οικονομίας στραμμένης στην αγορά».

Στην ανακοίνωσή του ο θεσμός της Ουάσιγκτον αναφέρει πως ο μηνιαίος πληθωρισμός επιταχύνθηκε το 2023, φθάνοντας το 12,8% τον Νοέμβριο, «τα αποθέματα εξαντλήθηκαν, το νόμισμα έγινε ακόμα πιο υπερτιμημένο, και το έλλειμμα συναλλάγματος έφθασε σε ιστορικά υψηλά».

Ο υπουργός Οικονομίας της Αργεντινής Λουίς Καπούτο τόνισε ότι δεν πρόκειται για νέα συμφωνία, αλλά πρόσθεσε πως η αποστολή του ΔΝΤ τον διαβεβαίωσε ότι ο θεσμός είναι ανοικτός σε νέο πρόγραμμα δανεισμού και περισσότερα κεφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

