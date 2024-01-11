Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι δυο παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα του Κατάρ που σκοτώθηκαν σε πλήγμα του στη Λωρίδα της Γάζας συνδέονταν άμεσα με «τρομοκρατικές» οργανώσεις, τη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.

Ο Χάμζα Ντάχντουχ και ο Μουστάφα Θουράγια —ο τελευταίος, εικονολήπτης και δημοσιογράφος, συνεργαζόταν με διάφορα διεθνή ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου— σκοτώθηκαν την Κυριακή, όταν επλήγη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, όπου είχαν πάει να κάνουν ρεπορτάζ για το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

«Πριν από το πλήγμα, οι δύο πιλόταραν drones που ήγειραν άμεση απειλή για τα ισραηλινά στρατεύματα», ανέφερε ο Τσαχάλ σε ανακοίνωσή του.

Όταν το Γαλλικό Πρακτορείο ρώτησε τι είδους drones χρησιμοποίησαν και ποια ακριβώς ήταν η φύση της «απειλής», ο ισραηλινός στρατός απάντησε πως θα «εξετάσει» το ζήτημα αυτό.

Ο Χάμζα Ντάχντουχ και ο Μουστάφα Θουράγια «ταυτοποιήθηκαν ως μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων στη Γάζα», υποστήριξε.

Στοιχεία της υπηρεσίας πληροφοριών του «επιβεβαίωσαν πως οι δυο θανόντες ήταν μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων που εδρεύουν στη Γάζα και εμπλέκονταν ενεργά σε επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων».

Οι οικογένειες των δυο ανδρών και το Αλ Τζαζίρα δεν έχουν αντιδράσει μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους ενώ κινείτο σε δρόμο. Τρίτος δημοσιογράφος και ο οδηγός τραυματίστηκαν.

Ο Μουστάφα Θουράγια, περίπου τριάντα ετών, συνεργαζόταν με το AFP από το 2019 με το κομμάτι, όπως και με άλλα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Χάμζα Ντάχντουχ ήταν γιος του επικεφαλής του γραφείου του Αλ Τζαζίρα στα παλαιστινιακά εδάφη, του Ουάελ Ντάχντουχ, σημαντικής μορφής του δημοσιογραφικού κόσμου στη Λωρίδα της Γάζας, που θρηνούσε ήδη τη σύζυγό του Ουμ, έναν γιο, μια κόρη κι ένα εγγονάκι του, που σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο σε ισραηλινό βομβαρδισμό. Ακόμη, δυο ανίψια του σκοτώθηκαν τη Δευτέρα.

Ο στρατός του Ισραήλ παρουσίασε τον Μουστάφα Θουράγια ως «μέλος της ταξιαρχίας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, υποδιοικητή τάγματος στη μάχη της Καντισίγια» και τον Χάμζα Ντάχντουχ ως «τρομοκράτη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που εμπλεκόταν ενεργά στις τρομοκρατικές δραστηριότητες της οργάνωσης».

Κατά την ίδια πηγή, «έγγραφα» που «βρέθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας» αποκαλύπτουν «τον ρόλο του σε μονάδα ηλεκτρονικών μηχανικών του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ» και ότι ήταν «υποδιοικητής» πυρήνα αρμόδιου για την εκτόξευση ρουκετών, μεταξύ άλλων από «το τάγμα της Ζαϊτούν».

Μετά τον θάνατο των δυο δημοσιογράφων του, το Αλ Τζαζίρα καταδίκασε «σθεναρά τη στοχοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής του αυτοκινήτου των παλαιστινίων δημοσιογράφων» και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «παραβιάζει τις αρχές της ελευθερίας του Τύπου».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε τον θάνατο των δυο δημοσιογράφων «αδιανόητη τραγωδία».

Τουλάχιστον 79 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, στη μεγάλη πλειονότητά τους Παλαιστίνιοι, σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

