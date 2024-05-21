Ένταση προκλήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη των 9 Αιγυπτίων που κάθονται στο εδώλιο των κατηγορουμένων για το ναυάγιο της Πύλου.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, από το πρωί αποκλεισμένος παραμένει ο χώρος έξω από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, αφού τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη των 9 Αιγυπτίων που κατηγορούνται ως διακινητές του πολύνεκρου ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου.

Από τις συμπλοκές τραυματίστηκε ένα άτομο ενώ έγιναν και τρεις προσαγωγές ατόμων που στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

AP Photo/ Thanassis Stavrakis

Σήμερα το πρωί έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις συλλογικοτήτων έξω από τα δικαστήρια, ενώ αυτή την ώρα το κλίμα είναι τεταμένο αφού υπάρχει ήδη ένας τραυματισμός, ενώ τρία άτομα έχουν συλληφθεί.

Όπως συνέβη και με το ναυάγιο, η δίκη των κατηγορούμενων ως διακινητών αναμένεται να καλυφθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι των οποίων έχουν ήδη καταφθάσει στο χώρο των δικαστηρίων. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η δίκη, ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο δικαστικό μέγαρο γίνεται με μεγάλη προσοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.