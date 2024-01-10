Πολωνία: Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση στην Πολωνία - Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Εσωτερικών μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο

Σε μια δραματική κλιμάκωση της μάχης της Πολωνίας για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, η αστυνομία εισήλθε στο προεδρικό μέγαρο της χώρας το βράδυ της Τρίτης και συνέλαβε τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάριους Καμίνσκι και τον συνεργάτη του Μάτσεϊ Βόισικ που κρύβονταν υπό την προστασία του προέδρου Άντζεϊ Ντούντα μετά την καταδίκη τους σε ποινές φυλάκισης για κατάχρηση εξουσίας.

Οι συλλήψεις αποτυπώνουν τη μάχης μεταξύ του Ντούντα και του νέου πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επιδιώκει να αλλάξει τα κακώς κείμενα των οκτώ χρόνων διακυβέρνησης από το εθνικιστικό, συντηρητικό Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS) και να θέσει εκτός τους πιστούς της προηγούμενης κυβέρνησης από βασικούς θεσμούς όπως μέσα ενημέρωσης, δικαστήρια και κρατικές εταιρείες.

Ο Ντούντα εξακολουθεί ωστόσο, γράφει το POLITICO, εξακολουθεί να έχει σημαντική ικανότητα να εμποδίσει τις απόπειρες μεταρρύθμισης του Τουσκ. Η υπόθεση των δύο καταδικασμένων βουλευτών PiS που απολάμβαναν προεδρικής προστασίας μετατράπηκε γρήγορα σε σημείο αναφοράς στην μάχη μεταξύ των δύο στρατοπέδων, έως ότου οι αστυνομία προχωρήσει σε συλλήψεις.

Η νέα κυβέρνηση του Τουσκ, η οποία κέρδισε τις εκλογές τον Οκτώβριο, θέλει να αναδιαμορφώσει τη χώρα για να την επαναφέρει σε ευθυγράμμιση με τους δημοκρατικούς κανόνες της ΕΕ, ξεκλειδώνοντας δισεκατομμύρια παγωμένα κεφάλαια της ΕΕ και κάνοντας ξανά τη Βαρσοβία ευρωπαϊκή δύναμη.



