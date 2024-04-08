Πόλεμος στη Γάζα: 33.207 Παλαιστίνιοι νεκροί και 75.933 τραυματίες

Τουλάχιστον 33.207 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 75.933 έχουν τραυματιστεί κατά τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα που τελεί υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφηκαν 32 επιπλέον θάνατοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

