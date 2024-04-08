Στο σφυρί το θρυλικό σκούτερ που «κάρφωσε» τη σχέση του Φρανσουά Ολάντ με την Ζουλί Γκαγιέ

Το θρυλικό σκούτερ που χρησιμοποιούσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, για να επισκεφθεί κρυφά την τότε ερωμένη του και νυν σύζυγό του, ηθοποιό Ζουλί Γκαγιέ βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα και μπορεί να γίνει δικό σας για 10.000 ευρώ, γράφει το Politico.

Ήταν ένα σεξουαλικό σκάνδαλο μεγατόνων που τάραξε την πολιτική ζωή της Γαλλίας και έδωσε τροφή για ποταμούς δημοσιευμάτων στα γαλλικά -και όχι μόνο- μέσα ενημέρωσης.

Το τρίτροχο γκρι Piaggio «κάρφωσε» τον Ολάντ, όταν έγινε πρωτοσέλιδο στο περιοδικό Closer πριν από 10 χρόνια και έτσι αποκαλύφθηκε η σχέση του με την ηθοποιό.

Τότε ο Ολάντ ήταν ζευγάρι με τη δημοσιογράφο Βαλερί Τριερβελέρ.

Μάλιστα, ο γαλλικός Τύπος έδωσε τα ρέστα του με την φωτογραφία του αστυνομικού που παρέδιδε μια τσάντα με κρουασάν νωρίς το πρωί στους εραστές.

Αργότερα βέβαια υποστηρίχθηκε ότι η τσάντα περιείχε έγγραφα και όχι κρουασάν, ωστόσο η εικόνα έγραψε ιστορία.

Οι αποκαλύψεις έπληξαν τη φήμη του Γάλλου πρώην προέδρου, ο οποίος χώρισε από την Τριερβελέρ. Το 2022 αυτός και η Γκαγιέ παντρεύτηκαν.

Από το 2015, το σκούτερ έχει αλλάξει ιδιοκτήτες και τώρα θα βγει σε δημοπρασία στις 26 Μαΐου, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Rouillac.

«Το σκούτερ του Élysée που χρησιμοποιούσε ο Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ για να φτάσει στην ηθοποιό Julie Gayet ινκόγκνιτο, την Πρωτοχρονιά του 2014» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών Rouillac.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η τιμή εκκίνησης για το σκούτερ - χωρίς το κράνος - θα είναι 10.000 ευρώ.

