Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών που ξέσπασε χθες Δευτέρα όταν πήγαν να συλλάβουν ύποπτο στη Βόρεια Καρολίνα, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος βρέθηκε νεκρός στον κήπο σπιτιού αφού αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της Σάρλοτ-Μέκλεμπεργκ έπειτα από το επεισόδιο, που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε «συλλυπητήρια» και «υποστήριξη» στους οικείους των θανόντων και στους τραυματίες και τους δικούς τους, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι θάνατοι των τριών μελών των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ανάμεσα στους τραυματίες, ο ένας αστυνομικός βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά όταν πήγαν να εκτελέσουν ένταλμα σύλληψης άνδρα ήδη καταδικασμένου που καταζητείτο για παράνομη οπλοκατοχή, ανέφερε στον Τύπο ο Τζόνι Τζένινγκς, ο αρχηγός της αστυνομίας της Σάρλοτ-Μέκλεμπεργκ.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανταπέδωσαν και τραυμάτισαν θανάσιμα ύποπτο, προτού δεχθούν κι άλλα πυρά από το εσωτερικό του σπιτιού, πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας Τζένινγκς.

Συνέλαβαν 17χρονο και γυναίκα, διευκρίνισε, κάνοντας λόγο για «απόλυτη τραγική ημέρα» για «την πόλη της Σάρλοτ» και για τους επαγγελματίες των υπηρεσιών επιβολής της τάξης.

Κατά δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ δήλωσε «συγκλονισμένος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

