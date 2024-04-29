SURVIVOR, με τον Γιώργο Λιανό
Οι Μπλε κέρδισαν τον πρώτο αγώνα ασυλίας και απόλαυσαν το έπαθλο των watersports ξεκινώντας δυναμικά την εβδομάδα τους.
Οι Κόκκινοι στην ψηφοφορία τους έβγαλαν υποψήφιο τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους ο οποίος όπως αποκάλυψε ζήτησε να ψηφιστεί για να προστατεύσει τη Δώρα. Θα μπορέσουν απόψε οι Κόκκινοι να ανατρέψουν το κλίμα και να φέρουν νίκη μετά από δύο ήττες σερί;
Τα προβλήματα μεταξύ των δύο ομάδων συνεχίζονται και οι εντάσεις δε λείπουν. Τι απασχολεί τους Survivors στο δεύτερο Συμβούλιο του νησιού;
Άντρα ή γυναίκα θα αναδείξει ως μονομάχο η ψηφοφορία, τι είναι αυτό που συμφέρει τη χαμένη ομάδα;
Δείτε το τρέιλερ
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.