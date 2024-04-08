Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίστρι Πεσκόφ επανέλαβε τη Δευτέρα τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια χαρακτηρίζοντάς τις «πολύ επικίνδυνες».

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για τα πλήγματα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια χθες Κυριακή και ζήτησε από τη Δύση να απαντήσει, αν και το Κίεβο είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις επιθέσεις.

Ανώτερος αξιωματούχος των πληροφοριών της Ουκρανίας αρνήθηκε τις κατηγορίες της Ρωσίας τη Δευτέρα. Ο Αντρίι Γιουσόφ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, είπε ότι δεν υπήρξε επίθεση, λέγοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατασκευάζουν τακτικά χτυπήματα στον πυρηνικό σταθμό. Ωστόσο, τα χτυπήματα σε αυτή την περίπτωση επιβεβαιώθηκαν από την υπηρεσία πυροπροστασίας του ΟΗΕ, αν και δεν απέδωσε την ευθύνη για την επίθεση σε καμία πλευρά.

Το εργοστάσιο έχει γίνει στόχος επανειλημμένα από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και κατέλαβε την εγκατάσταση λίγο αργότερα.

Οι έξι πυρηνικοί αντιδραστήρες στο εργοτάξιο έχουν κλείσει εδώ και μήνες, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ενέργεια και εξειδικευμένο προσωπικό για να λειτουργήσει σημαντικά συστήματα ψύξης και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.