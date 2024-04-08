Σε νέα φάση εισέρχεται ο πόλεμος στη Γάζα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αποσύρει κάποια από τα στρατεύματά του από τα νότια του θύλακα εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τα επόμενα σχέδιά του καθώς ο πόλεμος μετράει ήδη έξι μήνες.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο προκειμένου να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Οι συνομιλίες, με σκοπό επίσης να απελευθερωθούν όμηροι που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, σημείωσαν «σημαντικές προόδους», υποστήριξε σήμερα αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης, το προσκείμενο στην κυβέρνηση τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα, επικαλούμενο πηγή του στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «προετοιμάζονται για να συνεχίζουν τις αποστολές τους (...) στη ζώνη της Ράφας», πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου είναι στοιβαγμένοι —παγιδευμένοι— σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άνθρωποι που εκτοπίστηκαν, πολλοί πάνω από μια φορά.

Μυρίζει θάνατο

Μερικές ώρες νωρίτερα, ανακοινωνόταν πως τα στρατεύματα του Ισραήλ αποσύρθηκαν από τη Χαν Γιούνις, άλλη πόλη στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού παραθαλάσσιου θυλάκου, επίκεντρο των μαχών το τελευταίο διάστημα, για να «προετοιμαστούν για μελλοντικές επιχειρήσεις», κατά το επιτελείο.

The level of total destruction in Khan Younis, the second largest urban area in the Gaza Strip, after the partial withdrawal and redeployment of the Israeli army today. pic.twitter.com/F4oIsK2rDg — Nicola Perugini (@PeruginiNic) April 7, 2024

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για νιοστή φορά πως είναι αποφασισμένος να εξαλείψει τη Χαμάς «σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Ράφας», πόλη που παρουσιάζει ως το έσχατο μεγάλο οχυρό της.

Ιστορικός σύμμαχος του Ισραήλ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές πως αποδοκιμάζει το σχέδιο να διεξαχθεί χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, που προεξοφλεί ότι θα προκαλούσε ακόμη βαρύτερες απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Χθες δεκάδες Παλαιστίνιοι που είχαν προσφύγει στη Ράφα πήραν τον δρόμο της επιστροφής στη Χαν Γιούνις, αμέσως μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, κατέγραψαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πήγαν με τα πόδια, με αυτοκίνητα, με κάρα που έσερναν μουλάρια...

Στα πλάνα διακρίνει κανείς άνδρες και γυναίκες, μόνους, να βαδίζουν στην αγνώριστη πόλη τους, που μετατράπηκε σε συντρίμμια και μπάζα.

«Όλοι οι δρόμοι έχουν κατεδαφιστεί με μπουλντόζες. Και η μυρωδιά... Είδα κόσμο να σκάβει και να βγάζει πτώματα», είπε η Μάχα Ταχέρ, 38 ετών, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που γύρισε χθες στη Χαν Γιούνις.

«Σημαντική πρόοδος»

Οι ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού έγιναν παράλληλα με τις νέες έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, με διευκόλυνση των διεθνών μεσολαβητών — του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Πηγή του Αλ Καχέρα, τηλεοπτικού σταθμού που θεωρείται πως έχει σχέσεις με τις αιγυπτιακές ειδικές υπηρεσίες, έκανε λόγο για «σημαντικές προόδους» και συμφωνία στα βασικά ανάμεσα σε όλα τα μέρη για την υπό διαπραγμάτευση συμφωνία.

Οι αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Κατάρ έφυγαν από το Κάιρο κι αναμένεται να επιστρέψουν «μέσα στις επόμενες δυο μέρες για να οριστικοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας», ανέφερε το δίκτυο.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναμενόταν να φύγουν «εντός των προσεχών ωρών», ωστόσο οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν το επόμενο 48ωρο, πάντα σύμφωνα με το Αλ Καχέρα.

Προχθές Σάββατο η Χαμάς, που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, ξεκαθάρισε πως δεν έχει εγκαταλείψει όσα έχει αξιώσει για να κλειστεί συμφωνία: «πλήρη κατάπαυση του πυρός», πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους και «σοβαρή» συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Ο κ. Νετανιάχου αντέτεινε χθες ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός χωρίς απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Κατάσταση χειρότερη «κι από καταστροφική»

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς έκαναν έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Ταυτόχρονα, απήχθησαν πάνω από 250 άνθρωποι· από αυτούς εκτιμάται πως 129 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως οι 34 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Χθες Κυριακή χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά στην έδρα της Κνέσετ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, στην Ιερουσαλήμ, για να υποστηρίξουν τις οικογένειες των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. «Εσείς που είσαστε ακόμα εκεί κάτω, κρατήστε γερά», είπε η Αγκάμ Γκολντστάιν, 17 ετών, όμηρος που αφέθηκε ελεύθερη στα τέλη του Νοεμβρίου.

Σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς κι εξαπέλυσε εκστρατεία σφοδρών και ακατάπαυστων αεροπορικών βομβαρδισμών, προτού αρχίσει στα τέλη εκείνου του μήνα χερσαίες επιχειρήσεις.

Στη Γάζα, ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 33.175 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πέρα από τον ολοένα βαρύτερο απολογισμό των θυμάτων, πέρα από τις ασύλληπτες ζημιές, ο πόλεμος προκαλεί επίσης ανθρωπιστική καταστροφή στον θύλακο, όπου τα 2,4 εκατ. κάτοικοι απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Αυστηρά ελεγχόμενη από τις αρχές του Ισραήλ, η ανθρωπιστική βοήθεια μέσω χερσαίων οδών, από την Αίγυπτο, μπαίνει στη Λωρίδα της Γάζας με το σταγονόμετρο.

«Ο οκτάχρονος γιος μου ζητάει κάτι να φάει, δεν έχω τίποτα να του δώσω (...) Μας εύχομαι να πεθάνουμε, κι εγώ και τα παιδιά μου, για να λυτρωθούμε από αυτό το μαρτύριο», εξομολογήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λαμπάντ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι συγγενών μετά την καταστροφή του σπιτιού της στη Τζαμπάλια (κεντρικά).

Χθες Κυριακή υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικές οργανώσεις χαρακτήρισαν την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας «χειρότερη από καταστροφική».

«Σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία μετατράπηκαν σε ερείπια. Δάσκαλοι, γιατροί, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώνονται. Επίκειται άμεσα λιμός», σφυροκόπησε μέσω X η επικεφαλής της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ, υπογραμμίζοντας πως έχουν σκοτωθεί πάνω από 13.000 παιδιά.

Μετά τους θανάτους επτά εργαζομένων —ανάμεσά τους Αυστραλής— της αμερικανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα την 1η Απριλίου, η Καμπέρα ανέθεσε σήμερα σε απόστρατο αξιωματικό να συνεργαστεί με το Ισραήλ προκειμένου να εγγυηθεί τη «διαφάνεια» της έρευνας.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει εξάλλου να έχει επιπτώσεις στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου, όπου τα φονικά επεισόδια πολλαπλασιάζονται και σύντομα ενδέχεται να υπάρξει μετάσταση. Χθες Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε «νέα φάση» των προετοιμασιών του για «πόλεμο» στα σύνορα με τον Λίβανο, για να περάσει «από την άμυνα στην επίθεση». Και, τις πρώτες πρωινές ώρες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αξιωματικός της επίλεκτης δύναμης Αρ Ραντουάν της Χεζμπολά, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε χωριό του νότιου Λιβάνου. Πάνω από 360 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές του κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν και συμμάχου της Χαμάς, αλλά και τουλάχιστον 70 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις στο έδαφος του Λιβάνου τους τελευταίους έξι μήνες· 18 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, δέκα στρατιώτες και οκτώ άμαχοι, με βάση καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο πεδίο της δικαιοσύνης, η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη από σήμερα με τις κατηγορίες της Νικαράγουας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τον κορυφαίο δικαστικό θεσμό του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση της χώρας της κεντρικής Αμερικής προσάπτει στο Βερολίνο πως διευκολύνει «τη διάπραξη γενοκτονίας» σε βάρος των Παλαιστινίων παρέχοντας στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση της Γερμανίας απορρίπτει την κατηγορία.

Πηγή: skai.gr

