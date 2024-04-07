Υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικές οργανώσεις χαρακτήρισαν «περισσότερο από καταστροφική» την κατάσταση στη Γάζα, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς εισήλθε την Κυριακή στον έβδομο μήνα.

«Σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Δάσκαλοι, γιατροί, εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων σκοτώνονται. Ο λιμός είναι επικείμενος», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η επικεφαλής της UNICEF Κάθριν Ράσελ, αναφέροντας ότι έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 13.000 παιδιά, σύμφωνα με τις στατιστικές των υπηρεσιών υγείας της Γάζας, οι οποίες διοικούνται από τη Χαμάς.

«Το επίπεδο και η ταχύτητα των καταστροφών προκαλεί σοκ. Τα παιδιά έχουν ανάγκη μια κατάπαυση του πυρός ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.

Η κατάσταση είναι «περισσότερο από καταστροφική», επισήμανε ο Ζαγκάν Σαπαγκέν, γενικός διευθυντής της IFRC, της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

«Εκατομμύρια ζωές απειλούνται από την πείνα», προειδοποίησε. «Ένα κύμα ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει οπωσδήποτε να φθάσει σ' αυτούς που το έχουν ανάγκη. Όχι αύριο, αλλά τώρα».

Ο επικεφαλής του Γραφείου του ΟΗΕ για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις (OCHA) Μάρτιν Γκρίφιθς είχε χαρακτηρίσει χθες, Σάββατο, «προδοσία της ανθρωπότητας» τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Η IFRC υπενθύμισε ότι 18 μέλη του δικτύου της -15 εργαζόμενοι ή εθελοντές της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου και τρεις της αντίστοιχης υπηρεσίας του Ισραήλ, της Magen David Adom- έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Στο X, ο Σαπαγκέν ζήτησε «να προστατευθούν οι άμαχοι, οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι γιατροί και οι εγκαταστάσεις τους», καθώς και «να απελευθερωθούν άνευ όρων όλοι οι όμηροι».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού υπογράμμισε από την πλευρά της πως, αν και «η σταθερή έλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι ζωτικής σημασίας», αυτή δεν είναι «παρά ένα μέρος της λύσης».

«Τα δύο μέρη οφείλουν να διεξάγουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους χωρίς να πλήττονται οι άμαχοι», έγραψε στο X.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους επανέλαβε επίσης στο X την καταδίκη από τον οργανισμό του «της βάρβαρης πράξης βίας» της Χαμάς και την έκκληση για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Όμως, υπογράμμισε στο X, «αυτή η φρικαλεότητα δεν δικαιολογεί τους τρομερούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιούνται (...) την καταστροφή του συστήματος υγείας στη Γάζα από το Ισραήλ, που σκοτώνει τραυματίζει και κάνει να λιμοκτονούν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, περιλαμβανομένων εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις».

«Η άρνηση θεμελιωδών αναγκών -τροφή, καύσιμα, υγιεινή, καταφύγιο, ασφάλεια και φροντίδες υγείας- είναι απάνθρωπη και αφόρητη», πρόσθεσε.

«Ο θάνατος και οι σοβαροί τραυματισμοί χιλιάδων παιδιών στη Γάζα (...) θα παραμείνουν ένα στίγμα πάνω σ' ολόκληρη την ανθρωπότητα», τόνισε ακόμα.

Για τον επικεφαλής της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), τον Φιλίπ Λαζαρινί, «η άβυσσος της κόλασης στη Γάζα βαθαίνει μέρα με τη μέρα».

«Όλες οι γραμμές -περιλαμβανομένων των κόκκινων γραμμών- έχουν παραβιασθεί» και ο πόλεμος «επιδεινώνεται από την πείνα που οφείλεται στην πολιορκία η οποία επιβάλλεται από το Ισραήλ» και «καταβροχθίζει τα σώματα των μωρών και των μικρών παιδιών», έγραψε ο Λαζαρινί στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.