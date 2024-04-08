Κερδίζει έδαφος το TikTok μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτικών παρά τους φόβους για την ασφάλεια

Παρά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την ασφάλεια του TikTok, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί φαίνεται να ενδίδουν στις προκλήσεις της δημοφιλούς πλατφόρμας και την πρόσβαση που τους παρέχει σε ένα ευρύ ηλικιακό ακροατήριο.

Καθώς οι ευρωπαϊκές εκλογές πλησιάζουν τον Ιούνιο, φαίνεται ότι οι πολιτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το δίλημμα να υποκύψουν στη χρήση της πλατφόρμας ή να παραχωρήσουν έδαφος σε περιθωριακά κόμματα που έχουν εκμεταλλευτεί με επιτυχία αυτή τη μορφή επικοινωνίας μέσω σύντομου βίντεο.

Ωστόσο, το TikTok βρίσκεται υπό έλεγχο στη Δύση λόγω των φόβων ότι τα δεδομένα χρηστών από την εφαρμογή που ανήκει στην εταιρεία ByteDance με έδρα το Πεκίνο θα μπορούσαν να καταλήξουν στα χέρια της κινεζικής κυβέρνησης.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας, για παράδειγμα, έχουν προειδοποιήσει κατά της χρήσης της εφαρμογής λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να μοιραστεί δεδομένα με την κυβέρνηση της Κίνας ή να χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσει τους χρήστες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε περιορισμούς σε αξιωματούχους που χρησιμοποιούν το TikTok, ζητώντας από τους γραφειοκράτες ακριβώς πριν από ένα χρόνο να αφαιρέσουν την εφαρμογή από τα τηλέφωνά τους που σχετίζονται με την εργασία και την εργασία τους.

Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ ακολούθησε στην ίδια λογική, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, πολλές εθνικές κυβερνήσεις και υπουργεία περιόρισαν τους υπαλλήλους τους από τη χρήση του TikTok. Πολλοί, αν όχι όλοι αυτοί οι περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα.

Στις ΗΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία υπέρ ενός νομοσχεδίου το οποίο υποχρεώνει την κινεζική εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα TikTok είτε να πουλήσει την εφαρμογή είτε να αποσυρθεί από τις ΗΠΑ, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον

Μάλιστα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ανησυχίες στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Μακρόν συγκεντρώνει τέσσερα εκατομμύρια ακολούθους

Από την πλευρά της, η εταιρεία στην οποία ανήκει το TikTok υποστηρίζει ότι οι προειδοποιήσεις ασφαλείας είναι αδικαιολόγητες και δεν συλλέγει περισσότερες πληροφορίες από άλλες εφαρμογές.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες, ξεκίνησε πέρυσι, έναν ιστότοπο για την αποθήκευση δεδομένων Ευρωπαίων χρηστών στο Δουβλίνο και προσέλαβε μια τρίτη εταιρεία ασφαλείας για την παρακολούθηση των ροών δεδομένων.

Η ByteDance αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε το προϊόν της για κατασκοπεία, ενώ η κινεζική κυβέρνηση αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση.

Ένα από τα παραδείγματα Ευρωπαίων πολιτικών αποτελεί ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει τέσσερα εκατομμύρια ακόλουθους από τότε που έγινε μέλος του TikTok το 2020.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Σάιμον Χάρις, εν αναμονή πρωθυπουργού της Ιρλανδίας, ο οποίος μερικές φορές αποκαλείται "TikTok Taoiseach" και ανήκει σε μία κατηγορία Ευρωπαίων πολιτικών που έχουν αγκαλιάσει την κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, καταδεικνύοντας για τον ίδιο ότι η ανάγκη προσέγγισης νεότερων ψηφοφόρων υπερτερεί των ανησυχιών για την ασφάλεια

Ο Χάρις, 37 ετών, υιοθέτησε τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας τον Μάρτιο του 2021, δημιουργώντας βίντεο διάρκειας 60 δευτερολέπτων με μουσικό υπόβαθρο έως πλάνα με τον ίδιο να φτιάχνει ένα φλιτζάνι τσάι παρακολουθώντας ποδόσφαιρο.

Στη Γερμανία, η χρήση του TikTok από ανώτερους πολιτικούς είναι μια νεότερη τάση, με τον υπουργό Υγείας Karl Lauterbach να γίνεται ο πρώτος υπουργός της χώρας που άνοιξε λογαριασμό τον Μάρτιο.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο AfD», είπε, του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) που έγινε το δεύτερο πιο δημοφιλές στη Γερμανία.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο οποίος δημιούργησε τον δικό του λογαριασμό TikTok και είπε στο X: "Δεν θα χορέψω. Υπόσχομαι."

Η λεζάντα για το πρώτο του βίντεο TikTok, με πρωτότυπη μουσική, έγραφε: "Είμαστε εξίσου έκπληκτοι με εσάς! (Και ναι, ο Καγκελάριος είναι πραγματικά στο TikTok τώρα)".

Οι κορυφαίοι υπουργοί της Γερμανίας έχουν εδώ και καιρό έντονη παρουσία σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, ο Σολτς, ο υπουργός Οικονομικών, ο υπουργός Οικονομίας και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν όλοι λογαριασμούς στο Instagram, όπως και ο Lauterbach.

Η ανάγκη προσέγγισης νέων ψηφοφόρων είναι ιδιαίτερα πιεστική καθώς οι 16χρονοι στη Γερμανία μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου.

Ο κίνδυνος της ακροδεξιάς

Μεταξύ των γερμανικών κομμάτων, το AfD κυριαρχεί στο TikTok. Το κόμμα έχει 411.000 οπαδούς, ο κορυφαίος υποψήφιος Maximilian Krah 41.000.

"Έτσι, όλα τα άλλα δημοκρατικά κόμματα βρίσκονται σε πανικό αυτή τη στιγμή προκειμένου να μην αφήσουν αυτή τη σημαντική πλατφόρμα και τους νέους ψηφοφόρους, σε αυτό το ακραίο κόμμα", δήλωσε ο πολιτικός σύμβουλος Johannes Hillje.

Σε ένα βίντεο, ο Krah ενθαρρύνει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν αριστερούς δασκάλους. Ένας άλλος τον βλέπει να δίνει συμβουλές για ραντεβού σε νεαρούς άνδρες, λέγοντάς τους να μην παρακολουθούν πορνό ή να ψηφίζουν τους Πράσινους. «Οι πραγματικοί άνδρες είναι δεξιοί, οι πραγματικοί άνδρες έχουν ιδανικά, οι πραγματικοί άνδρες είναι πατριώτες».

Η ομάδα του Μακρόν λέει επίσης ότι ο Γάλλος πρόεδρος βλέπει τη χρησιμότητα του TikTok και την ανάγκη για ρύθμιση ως ξεχωριστά ζητήματα. «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτόν τον πληθυσμό, η συντριπτική πλειονότητα του οποίου δεν παρακολουθεί τηλεοπτικές ειδήσεις ή δεν διαβάζει τον Τύπο», δήλωσε στο Reuters ένας σύμβουλος διατηρώντας την ανωνυμία του.

Δείχνοντας το επίπεδο ανησυχίας για την ασφάλεια, η Βρετανία και η Αυστρία απαγόρευσαν το TikTok από τα τηλέφωνα εργασίας των κυβερνητικών υπαλλήλων πέρυσι.

Αλλά το TikTok γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθεί. Μια έκθεση του Ινστιτούτου Reuters για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας πέρυσι διαπίστωσε ότι λιγότεροι άνθρωποι εμπιστεύονταν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και περισσότεροι στρέφονταν στο TikTok για ειδήσεις.

Το TikTok ήταν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κοινωνικό δίκτυο, σύμφωνα με την έκθεση, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το 20% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών για ειδήσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πιο υψηλόβαθμος υπουργός με σημαντική παρουσία στο TikTok είναι ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ το TikTok σε κρατικές συσκευές και ότι η απαγόρευση ήταν λογική.

Το Βέλγιο απαγόρευσε σε υπουργούς και δημόσιους υπαλλήλους να εγκαταστήσουν το TikTok στις επίσημες συσκευές τους, αλλά οι πολιτικοί το χρησιμοποιούν σε ξεχωριστές συσκευές.

Οι πολιτικοί του συγκυβερνώντος κόμματος των Πρασίνων δημοσιεύουν βίντεο TikTok με συσκευές που είναι συνδεδεμένες μόνο σε 4G και δεν έχουν εγκατεστημένες άλλες εφαρμογές, αλλά ούτε και τους τηλεφωνικούς καταλόγους τους.

«Ένας άλλος λόγος που είμαστε στο TikTok, είναι ότι δεν θέλουμε να αφήσουμε το πεδίο στην ακροαριστερή ή την ακροδεξιά πτέρυγα», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του κόμματος των Πρασίνων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.