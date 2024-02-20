Τέσσερα εικοσιτετράωρα έχουν περάσει αφότου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, και δεν υπάρχουν ακόμα ουσιαστικά στοιχεία για το τι συνέβη, με πολλούς αναλυτές να μιλούν για «ένοχη σιωπή» της Μόσχας.

Σύμφωνα με ρωσικές μαρτυρίες, ο 47χρονος έκανε μια μικρή βόλτα στη σωφρονιστική αποικία στη Σιβηρία, όπου κρατούνταν ανέφερε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία, στη συνέχεια κατέρρευσε και δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του.

Το Σάββατο, η οικογένεια του Ναβάλνι επιβεβαίωσε ότι ο ακτιβιστής πέθανε στις 14:17 τοπική ώρα (09:17 GMT) της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου.



Οι ρωσικές αρχές στη φυλακή όπου κρατούνταν δήλωσαν ότι πέθανε από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου», ανέφεραν οι συνεργάτες του. Δεν είναι σαφές εάν έχει γίνει ακόμη νεκροψία στη σορό του.



Δεν είναι επίσης σαφές πού βρίσκεται η σορός του. Η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα, που έφτασε στην περιοχή το Σάββατο, επισκέφτηκε το νεκροτομείο στην πόλη Σάλεχαρτ κοντά στη φυλακή, όπου της είπαν ότι η σορός του έχει μεταφερθεί.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, είπε ότι στη Λουντμίλα δεν επιτράπηκε να μπει στις εγκαταστάσεις του νεκροτομείου, και ότι ο δικηγόρος του γιου της εκδιώχθηκε από το κτίριο. Το προσωπικό του νεκροτομείου δεν επιβεβαίωσε εάν η σορός του ήταν εκεί.

Σύμφωνα με τη Γιάρμις, η έρευνα από μια ρωσική επιτροπή για τις συνθήκες θανάτου του έχει παραταθεί επ' αόριστον. Ρώσοι αξιωματούχοι της ανέφεραν ότι η σορός του Ναβάλνι δεν θα παραδοθεί στους συγγενείς «μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης εμφανίστηκε ευδιάθετος και σε καλή κατάσταση λίγο πριν πεθάνει. Η μητέρα του Ναβάλνι είπε ότι ο γιος της ήταν «ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» όταν τον είδε για τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου, σε μια ανάρτηση στο Facebook που ανέφερε η εφημερίδα Novaya Gazeta.



Πάντως, η κατάσταση της υγείας του Ναβάλνι είχε επιδεινωθεί στα τρία χρόνια της φυλάκισής του. Είχε παραπονεθεί ότι του αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη και είχε περάσει σχεδόν 300 ημέρες στην απομόνωση. Μέχρι τη στιγμή της σύλληψής του, τον Ιανουάριο του 2021, είχε περάσει μήνες αναρρώνοντας από επίθεση με τον νευροπαραλυτικό παράγοντα Novichok.

Η Ναβάλναγια κατηγόρησε τη Δευτέρα τις ρωσικές αρχές ότι αυτή τη φορά κατάφεραν να σκοτώσουν τον σύζυγό της με Novichock και κρύβουν τη σορό του περιμένοντας να εξαφανιστούν από τον οργανισμό του τα ίχνη του νευροπαραλυτικού παράγοντα.

Όπως επισήμανε, «γνωρίζουμε ακριβώς γιατί ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι πριν από τρεις ημέρες». «Θα σας το πούμε σύντομα. Σίγουρα θα μάθουμε ποιος ακριβώς έφερε σε πέρας αυτό το έγκλημα και με ποιο τρόπο. Θα πούμε ονόματα και θα δείξουμε πρόσωπα».

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Ναβάλνι, εξηγώντας ότι συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του θανάτου του και διεξάγεται σύμφωνα με τον ρωσικό νόμο.

